Cinquième étape du Beau Vélo de RAVeL : Amay

Cet été, le Beau Vélo de RAVeL continue ! Adapté à la situation, Adrien Joveneau vous fera redécouvrir d’anciens itinéraires remis au goût du jour. En solo et avec quelques invités, cette saison inédite du Beau Vélo de RAVeL vous donnera envie de vous déplacer autrement. Car la bicyclette, c’est bon pour notre santé et pour la planète.

Après Tournai, toute l’équipe du Beau Vélo de RAVeL vous donne rendez-vous à Amay pour revivre le parcours réalisé l’an dernier, avec des nouveautés exclusives !

Connue pour sa diversité en milieux naturels et son riche patrimoine historique, Amay a toujours été épargnée par les destructions. La Collégiale Saints-Georges-et-Ode est encore intacte et ses tours de garde n’ont d’ailleurs jamais servies. Classée patrimoine majeur de Wallonie, la collégiale est un véritable symbole pour tous les amaytois. Située au cœur du vieux centre historique, l’église et son cloître abritent un mobilier religieux et archéologique exceptionnel dont deux chefs-d’œuvre repris comme "trésor" de la Fédération Wallonie-Bruxelles : le sarcophage de Chrodoara et la châsse de sainte Ode.

C’est ici, à Amay qu’Adrien rejoindra Saule, auteur-compositeur-interprète belge. Au départ du Camps Adjudant Brasseur, ils emprunteront la ligne vicinale 460 à la rencontre d’invités. Au pied de la Collégiale, Thierry Klinkenberg, Champion du Monde de VTT-Trial, les attendra pour une petite démonstration au pied des marches. Au Château de Rorive c’est notre collègue et ami Guy Lemaire qui nous racontera les plus belles anecdotes du Pays. Enfin, après une petite dégustation à l’Abbaye Paix-Dieu avec le chef Christophe Pauly du restaurant étoilé le Coq aux champs, l’émission se terminera à bord d’un bateau pour un set acoustique exceptionnel et intimiste de Saule.

Parcours

Plan : ici

Kilométrage : 31,5 km

Difficulté : ***

RAVeL : Ligne vicinale 460, Jemeppe-su-Meuse – Mons – Horion – Verlaine – Haneffe – Viemme – Geer – Hannut

La vicinale 460 est au départ un complément Est des lignes entre Huy et Hannut ainsi que le lien avec les lignes électriques liégeoises. Les travaux d’aménagement commencent dès 1903 sur une distance totale de 44 km. En principe, les trajets Jemeppe – Hannut sont assurés quatre fois par jour par des trains de trois, quatre wagons. Après la Première Guerre mondiale l’exploitation de la ligne devient difficile suite à l’émergence des transporteurs privés qui réduisent considérablement le temps de trajet. En 1948, le trafic voyageur est supprimé tandis que le trafic marchandises est préservé jusqu’en 1951. En 1959, le trafic Verlaine – Jemeppe est définitivement arrêté.