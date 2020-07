Chercheur de fuites d’eau, un métier pas comme les autres

Sur le terrain

Une fois sur le terrain, on range les ordinateurs. Ici, place au silence et à l’écoute. Pour trouver une fuite, mieux vaut avoir l’oreille fine. Manque de chance, aujourd’hui, il pleut. La découverte de la fuite est d’autant plus compliquée. Frédéric témoigne :

On a déjà le bruit des gouttes sur le sol. C’est très compliqué, mais d’autant plus valorisant si on parvient à la retrouver. Parfois, on peut se tromper. Il n’y a pas de miracle. On peut passer à côté et faire un trou pour rien. C’est toujours embêtant vis-à-vis des autres.

Ce jour-là, Frédéric croit tout de même entendre quelque chose d’anormal. Il appelle donc une équipe d’intervention pour l’aider. Une fois le trou creusé, le verdict tombe : une pièce sur la conduite est défectueuse. Il y a bel et bien une fuite !