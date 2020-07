Cense du Mayeur, une ferme familiale devenue référence à Baudour !

L’un des rares points positifs de l’arrivée du Covid-19 est la volonté de nombreux Belges de se rapprocher des petits producteurs locaux. Une intention qui est clairement la bienvenue pour les agriculteurs, Cindy Durant-Rabaey en tête. Adrien Joveneau l'a rencontrée lors de l'étape montoise du Beau Vélo de RAVeL.

En 1999, Cindy a décidé de reprendre la ferme de ses parents à Baudour (Commune de Saint-Ghislain) avec son mari Christophe. 10 ans plus tard la crise du lait débutait en Europe, accompagnée de la colère des agriculteurs, principales victimes de cette crise. Á l’époque, en signe de révolte des agriculteurs déversaient plus de trois millions de litres dans un champ à Ciney. Cindy, elle, décidait dans le même temps de distribuer gratuitement son lait. Et c’est suite à cette distribution, qu’est née une forte demande des habitants à Cindy et son mari pour la création leur propre magasin. Fabrication, préparation à la vente du produit, contact client, Cindy et Christophe ont ensuite pris goût à la commercialisation de leurs produits. Et c’est ainsi que le magasin "Cense du Mayeur" est devenu une référence dans la région.