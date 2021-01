Ce qu’il faut savoir pour faire du ski de fond à Butgenbach

Pourquoi ne pas profiter de ce temps froid pour jouir des plaisirs de la neige et revivre différemment une des destinations du Beau Vélo de RAVEL 2013 avec Adrien Joveneau mais cette fois pas à vélo… Empoignons nos skis pour prendre la direction des hautes fagnes dans la région la plus culminante de Belgique, les cantons de l’Est, à Butgenbach, ce charmant petit village touristique au bord du barrage exceptionnel de la Warche, rivière longue d’une quarantaine de kilomètres, avec son lac de 120 ha, ses prairies à perte de vue bordées de forêts immenses et profondes.

A un peu plus de 2 heures de route depuis Bruxelles, votre dépaysement sera total. A une altitude de 600 m, le centre de ski Worriken Bütgenbach, se situe au bord du lac et vous propose au total 20 km de pistes de ski de fond au milieu des plus beaux parcours et chemins de petites randonnées en Fagnes.

Mais si avec Adrien nous parlons généralement de mobilité douce, ne vous méprenez pas, le ski de fond n’est pas un sport anodin, c’est un sport très physique qui requiert force, endurance et équilibre. Vous choisirez votre parcours en fonction de l’âge de vos accompagnants, petits enfants ou amis et de leur condition physique. Des parcours de 2-4-6-8 km sont balisés. Vous veillerez à skier uniquement sur ces pistes, afin de préserver la faune et la flore de la région. Le ski de fond est un sport complet, qui se pratique chacun à son rythme et pour lequel une bonne musculature des bras et des cuisses est essentielle pour une poussée plus efficace et supporter mieux et plus longtemps un effort intense.