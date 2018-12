Ce dimanche, venez mettre en lumière ces pépites qui font briller la Belgique à l'étranger !

Venez célébrer notre petit pays surréaliste lors de la remise des Trophées des Belges du bout du Monde qui se fera ce dimanche 23 décembre au cinéma Palace à Bruxelles et organisé au profit de VivaForLife.

La Belgique est capable du meilleur comme du pire : remporter une coupe du monde de Hockey face aux Hollandais et, le lendemain, faire tomber un gouvernement pour des querelles intestines. Bon gardons le meilleur et venez célébrer la remise des Trophées des Belges du bout du Monde ce dimanche 23 décembre.Khadja Nin, Alice On The Roof, Eddy Merckx, Jacky Ickx, Bruno Coppens, Rodrigo Beenkens et Alex Vizorek participeront à cette cérémonie conviviale dans le cadre d’un brunch solidaire organisé au profit de VivaForLife.

Khadja Nin - © Tous droits réservés Après une enfance au Burundi et un parcours de migrant pour arriver en Belgique au début des années 80, Khadja Nin est devenue une icône de la world-music dans les 90’ avec son tube planétaire " Sambolera Mayi Son ". Ambassadrice de bonne volonté auprès de l’Unicef, elle a aussi été jurée du dernier festival de Cannes avant de commencer une carrière de comédienne, elle incarnera bientôt une Reine Africaine dans un film tourné ces jours-ci au Rwanda. Elle est donc la personne idéale pour présenter ces Trophées des Belges du bout du monde, à fortiori depuis un cinéma aussi prestigieux que le Palace à Bruxelles. Après avoir présenté ces Trophées l’an dernier, Alex Vizorek viendra dimanche en ami. Lui aussi se lance tout doucement dans le cinéma : en 2017, il est en effet apparu sous les traits d'un conseiller de Pôle Emploi dans le film "Madame" d'Amanda Sthers. Cette année, il a partagé l'affiche avec la chanteuse Louane dans l'adaptation du roman "Les Affamés", de Léa Frédeval et c’est lui qui présentera les Magritte 2019 en février prochain. Juste avant qu’Alice On The Roof remplisse une deuxième fois, en quelques mois, Forest National, c’est prévu pour le 30/03/2019.

Alice on the Roof - © Tous droits réservés Alice, vous proposera dimanche un show-case acoustique lors de ce brunch. Beaucoup d’autres personnalités belges seront de la partie, entre autres Jacky Ickx, le plus grand champion automobile belge de tous les temps. Vainqueur du Dakar en 1983, il est tombé amoureux de l’Afrique, à tel point qu’il y passe plusieurs mois par an. Il sera certainement intéressé par l’avant-première du film qui sera projeté à midi " Mbudha, la source des chimpanzés ". La zoologue Anne Laudisoit, héroïne de ce documentaire réalisé par Caroline Thirion, sera sur place pour répondre aux questions du public.

Mbudha, la source des chimpanzés - © Tous droits réservés La projection du film sera précédée d’une dégustation de produits du terroir. D’abord un p’tit déj avec le café équitable produit au Kivu par Comequi, des p’tits pains au chocolat et des croissants offerts par le boulanger Pierre Gossiaux de Genappe. A l’heure de l’apéro, il y aura les fameux empanadas argentins cuisinés devant vous par Aldana Satta, les pasteïs de nata de Marcellino de Wooly. Et pour arroser tout cela, de la Flo 58 brassée par John Chris à Flobecq, du Gin de Binche et des bulles de Ruffus en provenance directe du vignoble des Agaises.

VENEZ DIMANCHE METTRE EN LUMIERE CES PEPITES QUI FONT BRILLER LA BELGIQUE A L'ETRANGER - © Tous droits réservés Un p’tit mot sur la philosophie de ces Trophées des Belges du Bout du Monde ". Ils récompensent celles et ceux qui font la renommée de notre royaume à l’étranger en y travaillant et en s’investissant dans des projets novateurs et émergeants et ce, dans 3 catégories : culture et art de vivre - solidarité - innovations. Ces expatriés ont aussi le mérite d’agrandir les horizons de notre petit pays et d’offrir une lueur d’espoir et des exemples concrets de " success-stories ". En cette période de crise, cela fait du bien…

Ce dimanche, venez mettre en lumière ces pépites qui font briller la Belgique à l'étranger ! - © Tous droits réservés En attendant le plaisir de vous accueillir ce dimanche avec notre Eddy Merckx national, un rapide coup d’œil sur le palmarès de ce vrai Belge du bout du monde ! Tout au long de sa brillante carrière, il en a vu du pays ! L’Ogre de Tervuren a remporté 11 Grand Tours. Ces 11 victoires représentent au total plus de 41 000 kilomètres …soit un tour du Monde à vélo ! En deux décennies, le cannibale a remporté 625 courses. S’il avait reçu un trophée pour chaque victoire et qu’on les empilait les uns au-dessus des autres… le tout ferait 2 fois la taille de l’Atomium. Il remporte le record de l’heure en 1972 en parcourant un peu plus de 49 km, soit Charleroi-Bruxelles (aux heures de pointe, l’automobiliste belge met 2 heures pour rallier ces 2 villes !). Eddy a remporté 31 classiques, ce qui représente 6200 kilomètres… ou encore la distance entre la Belgique et le Congo. Aujourd’hui Eddy Merckx figure parmi les plus grands sportifs de tous les temps, juste devant Sébastien Loeb. Comme quoi, on peut dépasser une voiture à vélo… surtout dans le centre de Bruxelles où nous vous attendons ce dimanche pour bruncher avec nos champions ! Adrien JOVENEAU Le brunch des Trophées des belges du bout du monde, entre 7 et 13h en direct du cinéma Palace, Boulevard Anspach, 85 à Bruxelles. Entrée gratuite mais réservation conseillée : https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_viva-for-life/agenda-des-defis/agenda-des-defis/agendadetail_le-brunch-des-trophees-des-belges-du-bout-du-monde?id=94306&programId=5973