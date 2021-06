Cap sur la Via Rhôna avec Cécile Djunga !

Enfourchons nos vélos vagabonds pour élargir nos horizons… Dans cette émission de l'Echappée belge du beau vélo de RAVeL, Adrien Joveneau nous emmène sur la Via-Rhôna, un des plus beaux itinéraires cyclo de France. Facilement accessible depuis Bruxelles-Midi via le TGV Bruxelles-France, la Via-Rhôna longe le Rhône depuis sa sortie du Lac Léman jusqu’à son embouchure dans le delta de Camargue en Méditerranée. C’est un itinéraire presque tout plat de 815 km dont les deux tiers épousent les berges du fleuve. Pour découvrir cette vélo-route, Adrien a choisi une compagne d’échappée qui pratique le hors-piste. Comédienne et animatrice sans frontières, Cécile Djunga est l’invitée rêvée pour ce voyage qui commence à Seyssel.

Pédaler au rythme du fleuve et s’en échapper dès que l’occasion se présente, comme sur un petit canotier qui, en passant par le canal de Savières, les amène sur le Lac du Bourget, le cœur spirituel de la Savoie Mont Blanc. Dans la brume du lac entouré du Massif des Bauges et d’un ancien monastère cistercien, le bateau les dépose sur un petit ponton. Ce lac est magique, d’origine glaciaire, il a aussi enflammé la plume des plus grands poètes…

Le Lac du Bourget inspira Lamartine en 1817

Le poète Alphonse Lamartine s'est rendu à Aix-les-Bains en Savoie pour se soigner d'une maladie pulmonaire. Au cours de sa cure dans la ville thermale, il a rencontré l'amour et a écrit " Le Lac ", l'un de ses plus beaux poèmes.

L'Abbaye d'Hautecombe, un lieu retiré propice à une vie de prière et de silence

C’est au début du XIIe siècle que l’abbé cistercien Amédée de Clermont fait construire l’église ainsi que les bâtiments de l’Abbaye d’Hautecombe à son emplacement actuel avec l’aide des comtes de Savoie. Depuis ce temps et jusqu’à maintenant l’abbaye fut toujours habitée par une communauté religieuse, mise à part une courte période durant la révolution française. Hautecombe : la nécropole de la Maison de Savoie C’est une comtesse de Savoie en 1174 qui fut la première inhumée dans l’église. Cette coutume sera poursuivie par la plupart de leurs descendants au XIIIe siècle, moins régulièrement par la suite et rompue au XVIe siècle. Après la Révolution Française, les dépouilles des membres de la famille de Savoie ont été rassemblés dans la chapelle des Princes.

A vélo, c’est bien connu, nous avons tous une petite paire d’ailes dans le dos. A 7 km à vol d’oiseau, Adrien et Cécile rejoignent Chanaz… Où là aussi le temps s’est arrêté, il règne une douce quiétude dans ce village où ils se baladent entre le port de plaisance, les cabanes de pêcheur et la péniche de l’apiculteur. Attirées par l’odeur du torréfacteur, leurs bicyclettes les amènent tout doucement vers Didier Cornetti, créateur de La Brûlerie de Chanaz.

En roue libre, filons vers Vienne, la préfecture de l’Isère

Construite autour de sa Cathédrale Saint-Maurice, Vienne est une ville d’art et d’histoire. Adrien et Cécile ne savent plus où donner de la tête : les architectures romanes gothique et Renaissance se disputent chaque coin de rue et les berges du fleuve qu'ils traversent sur l’antique pont suspendu devenu aujourd’hui passerelle cyclo-piétonne.

Voyager sur la Via-Rhôna, c’est aussi crapahuter sur les petites routes qui traversent les vignes, plantées en terrasse sur des sols en pente aux murets de pierre parfaitement exposés au Sud/Sud-est, et à leurs pieds, il y a parfois d’étonnants jardins secrets…. Comme l’île du beurre particulièrement riche en bio-diversité… Située dans le Parc naturel régional du Pilat, sur la commune de Tupin-et-Semons, l'Île du Beurre offre un paysage " sauvage " du fleuve. Formée autrefois par les crues du Rhône, elle constitue aujourd'hui une zone naturelle protégée. La gestion de ce site alluvial est confiée au Centre d'observation de la nature. Cette association, créée en 1988, assure des suivis scientifiques pour connaître et préserver ce milieu fragile, ainsi que des actions de sensibilisation du public.

Le cœur au sud, filons vers Valence

La porte du midi, les accueille avec son climat méditerranéen, ses ruelles chargées d'histoire, le parc Jouvet et surtout ses bons plans mobilité douce pour valides et moins valides…

Benur : un vélo à assistance électrique inclusif !

Solution innovante, Benur est le seul vélo utilisable par tous, en toute autonomie. Il répond aux besoins de mobilité de tous : personnes valides, non valides, personnes âgées, ... Grâce à son ergonomie et à sa rampe, il est le premier vélo entièrement accessible sans transfert et en toute autonomie pour les personnes en fauteuil roulant. Sa banquette amovible offre la possibilité de s'asseoir sans fauteuil roulant, tout en bénéficiant du maindalier pour une réelle inclusivité. Joseph Mignozzi, est le Président et fondateur du vélo Benur.

Quelques coup de pédales plus loin, ils franchissent le 45ème parallèle et arrivent à Pont-de-l’Isère... à mi-chemin entre l’Equateur et le Pôle Nord

Super endroit pour se ravitailler d’autant plus que dans la famille Chabran, on est étoilé de père en fils. Michel Chabran est un chef qui appartient à cette génération qui aime harmoniser tradition et modernité, puisant généreusement dans les richesses de son terroir, auquel il restera fidèle la vie entière. Ainsi son jardin est là, au confluent du Rhône et de l’Isère, sous un climat tempéré idéal, à Pont-de-l'Isère. Avec Cécile, il cuisine la volaille de l’Isère arrosée de bière de Chimay, jeter des ponts entre nos terroirs, cela passe aussi par de bonnes tables, un métissage gourmand et quelques calories supplémentaires qu’ils élimineront en continuant leur route vers le Port de l’Epervière. Et tout au bout, il y a la mer…. Infos : Maison Chabran

