Campings ou escapades nature en famille, Erezée propose de nombreuses activités !

Des vacances sympa en famille ? Ça se passe en Wallonie !

Parcourez notre sélection d’activités, d’évènements et de balades adaptés aux enfants et aux adolescents. Découvrir les secrets de notre région avec votre aîné grâce aux jeux de pistes, géocaching et chasses aux trésors, emmener le petit dernier au musée pour apprendre de nouvelles choses et s’ouvrir au monde… Quel que soit l’âge de vos enfants, du tout-petit au plus grand, il y a toujours quelque chose à faire en Wallonie !