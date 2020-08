C'était du temps où Bruxelles pédalait : le Beau Vélo de RAVeL s'achève dans la capitale

Ce week-end, dixième et dernière édition du Beau Vélo de Ravel, formule confinement. Adrien à cette occasion s’est entouré de quelques amis fidèles : Kody, Jérôme de Warzée et Pierre Theunis. Ils seront escortés par des policiers de la brigade cyclo du service trafic de Bruxelles-Capitale, qui ont pour mission la protection des usagers faibles ainsi que la fluidité des transports en commun.

Saviez-vous que la région bruxelloise détient un taux de végétalisation de 54,4%? Ce pourcentage prend en compte les jardins privés, les rangées d’arbres dans les rues et avenues, et jusqu’aux pelouses des stades et toitures vertes. Mais aussi, bien sûr, les espaces verts officiels, parcs et jardins publics.

Bruxelles, c’est quelque 60 institutions européennes, internationales et intergouvernementales, 300 représentations régionales et locales, c’est aussi la capitale de 500 millions d’Européens, avec plus de 108 langues parlées par 180 nationalités, ainsi que 29 écoles internationales accueillant 22.772 élèves. On y retrouve aussi 979 journalistes étrangers et 5400 diplomates. C’est la 2e ville européenne (après Londres) en matière de connaissance des langues. Bruxelles, c’est aussi, 3 millions cinq cent mille nuitées d’affaires. Les institutions européennes et les organes associés couvrent 15 millions de m2 auxquels on peut ajouter 3.3 millions de m2 pour les organisations satellites.