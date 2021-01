BVR : Le lapin, le roi et le bouchon

Cette fête trouve ses origines il y a bien longtemps. Les plus anciennes traces remontent au 13e siècle, par l’abbé de St Martin à Tournai qui écrit en 1281 : " selon une ancienne coutume, les citoyens les plus aisés et leurs fils se réunissent fraternellement autour d’une table ronde et élisent un roi ".

Il faut rappeler que Tournai est une cité parmi les plus anciennes de Belgique. Agée de plus de 2000 ans elle connut la naissance de Clovis. C’est pourquoi elle est souvent considérée comme le berceau de la monarchie française.

Pourquoi le " Lundi perdu " ? Parce que cette journée était chômée, tous les travaux étaient suspendus et n’étaient pas payé.

Pourquoi le " lundi parjuré " ?

Parce que cette célébration relevait d’une très ancienne institution judiciaire du moyen âge. Les seigneurs fonciers avaient leur propre justice. Ils tenaient leurs assisses judicaires en présence de tous leurs dépendants appelés le jour prescrit, par la cloche paroissiale ou par la cloche du beffroi. Ces assises étaient appelées plaids généraux, ou franche vérité, et se tenaient en place publique. Leur rôle était de découvrir les crimes (brigandage, vols, viols, calomnies, meurtres, etc.) qui avaient échappé aux autorités judiciaires.

Ceux qui en avait connaissance étaient tenu de les déclarer, d’autant plus qu’ils avaient prêté un serment, et avaient juré sur les saints.

Et pourtant, ce jour-là, certains se parjuraient quand même, pour ne pas avoir à se dénoncer les uns les autres.

Comme toujours, un abondant repas était servi à l’issue du plaid, auquel assistaient le seigneur, son personnel judiciaire mais aussi les manants non sans avoir préalablement payé leur quote-part en argent ou en nature.

Le menu était composé d’un premier plat, la petite saucisse servie avec de la compote ou du choux cuit au saindoux. Le second plat était composé du lapin au " proenes " (pruneaux) et aux raisins. La cuisson du lapin se faisant toujours à l’eau, pas à la bière ni au vin, car à l’origine, c’était un plat de pauvres. Le troisième plat était une salade tournaisienne, un mélange de salade de blé, d’oignons cuits au four avec pelure, pommes, chicons, choux au vinaigre, haricots et assaisonnement, et était accompagné du " mutiau " (tête pressée finement hachée et garnie d’ail et de persil, une spécialité tournaisienne.)

Et on ne terminait pas ce gigantesque repas sans la galette des rois avec sa fève.

En début de repas, un jeu de rôle était organisé : le tirage du billet des Rois. Du plus vieux au plus jeunes, les convives devaient tirer un des seize médaillons en bois représentant leur rôle durant tout le repas, à savoir, le Roi (ou la Reine) : celui que tous les invités doivent suivre quand il boit. Le Valet : qui annonce quand le Roi boit. Le Fou du Roi : qui noircit le visage de ceux qui oublient de boire à l’aide d’un bouchon passé à la flamme d’une bougie. Le Verseur : qui vérifie que les verres sont toujours pleins, le Cuisinier, l’Écuyer Tranchant, le Portier, le Messager, etc.



(Un coffret contenant les 16 médaillons en bois, les règles du jeu, les billets des Rois, l’origine de la fête, la recette, 1 bouchon de Liège et les paroles de la chanson peut s’acheter dans les magasins de souvenirs de Tournai)

Compte tenu des circonstances dans lesquelles nous vivons cette année, seize convives n’occuperont pas nos tables de réception. Il faudra néanmoins toujours utiliser le Roi, le fou du Roi et le verseur indispensables pour le bon déroulement du jeu…

L’air " J’ai du mirliton " accompagne cette tradition…

Le lundi parjuré n’est pas la seule référence à l’histoire tournaisienne.

Il faut savoir que la ville de Tournai est âgée de plus de 2000 ans. C’est dire qu’elle a accumulé bien des habitudes. Depuis 1188, la ville dispose du " droit de cloche " Ce droit, accordé par Philippe - Auguste, octroie la possibilité de placer une cloche dans les bâtiments religieux, comme symbole des libertés communales.