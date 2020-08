Bouger ça booste l'immunité : une pomme par jour, en forme toujours !

Chaque semaine dans le Beau Vélo de RAVeL, la Fondation contre le Cancer nous donnera des conseils santé. Le Dr Anne Boucquiau, médecin et expert en nutrition au sein de la Fondation contre le Cancer pédalera aux côtés d’Adrien et nous informera sur certains gestes à adopter pour booster notre immunité, et rester en bonne santé.

Bien bouger va de pair avec bien manger, et qui dit bien manger, dit manger équilibré !

Une des règles d’or de l’alimentation équilibrée, est de favoriser une grande proportion de produits qui viennent du monde végétal. Très riches en micronutriments protecteurs, antioxydants et en fibres, ils ont un rôle important au niveau de la protection du cancer du côlon qui se joue notamment au niveau du maintien d'un poids raisonnable.

Manger végétal, c'est-à-dire consommer principalement des fruits et légumes en privilégiant un peu plus les légumes qui contiennent moins de sucre, et en favorisant des produits locaux et de saison tout en variant régulièrement son alimentation. Outre les fruits et légumes, le monde végétal comprend également deux autres grandes catégories :