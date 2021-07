Bouger, ça booste l’immunité : une activité physique au quotidien pour une meilleure santé !

L’activité physique, c’est le fait de bouger au quotidien, de prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, d’aller faire une petite course à pied plutôt qu’en voiture, de ne pas rester planté des heures devant un écran… Les gens ont été très sédentaires pendant cette année Covid, et il est temps de se remettre en mouvement !

A la Fondation contre le Cancer, on encourage l’activité physique, qui aide à stimuler l’immunité, à maintenir un poids de forme, à favoriser la santé osseuse et musculaire, à brûler les graisses… et surtout elle a un rôle préventif contre de nombreuses maladies dont les cancers ! Avec un mode de vie plus sain, on pourrait éviter bien des cancers… Et puis aussi c’est bon pour le moral !

On a longtemps pensé que pendant la maladie, il fallait rester calme, se reposer pour reprendre des forces… Eh bien, c’est vrai en partie, mais c’est aussi faux car bouger, ça booste l’immunité, et de ce fait la récupération, à condition bien sûr de bien doser. Une fois de plus tout est une question d’équilibre et il est recommandé à ceux qui sont en traitement de se renseigner auprès de leur équipe médicale afin de définir les limites, en fonction de leurs capacités.