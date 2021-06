Bouger ça booste l’immunité : six règles de vie pour une meilleure santé !

La Fondation contre le Cancer vous invite à adopter un mode de vie sain ! Pour vous donner les meilleurs conseils sport et santé, La Fondation participera chaque semaine de l’été au Beau Vélo de Ravel.

Chaque semaine, le Dr Véronique Le Ray, directrice médicale et porte-parole vous parlera mode de vie et prévention. Elle partagera aussi les belles initiatives des Relais pour la Vie, en espérant donner le goût à certains de rejoindre ce bel élan où chacun peut devenir le supporter d’un patient atteint de cancer.

Qu’est-ce que la Fondation Contre le Cancer ?

Chaque année, Le cancer touche plus de 70.000 personnes en Belgique Pour combattre la maladie, la Fondation contre le Cancer a fait du financement de la recherche sa priorité.

Guidée par l’innovation et l’audace, elle investit dans les projets les plus prometteurs. Elle est également active dans l’accompagnement des personnes souffrant d’un cancer et de leurs proches. La Fondation contre le Cancer s’investit aussi dans le domaine de la prévention, du dépistage et de la promotion d’un mode de vie sain. Ses moyens financiers proviennent de fonds privés, dons et legs de particuliers, ainsi que du soutien de partenaires corporate, ce qui lui assure sa totale indépendance.

Un mode de vie sain ne constitue pas une garantie absolue d’éviter le cancer, mais augmente les chances de vivre longtemps et en bonne santé. Or, l’allongement de la durée de vie accentue l’importance de la prévention : étant donné que nous aurons besoin de notre corps plus longtemps, nous devons lui fournir tout ce dont il a besoin. Et cela ne dépend que de nous !

Six règles de vies pour une meilleure santé :

En respectant six règles de vie, nous pourrions réduire pratiquement d’un tiers le nombre de nouveaux cas de cancer, et limiter les risques pour bien d’autres maladies.

ne pas fumer

éviter les kilos superflus

pratiquer une activité physique suffisante

manger sainement

modérer sa consommation d’alcool

Etre vigilant au soleil

Retrouvez Le Beau Vélo de RAVeL le samedi de 13h à 15h en radio sur VivaCité, le dimanche après-midi sur La Une télé et à tout moment sur RTBF Auvio !