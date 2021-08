Bouger, ça booste l’immunité, sans oublier de bien s'hydrater !

Idéalement nous devrions en boire au minimum un litre et demi par jour . Quand on fait du sport, le principe est de boire avant d’avoir soif : 1 gorgée toutes les 30 min idéalement : Il faut doc toujours avoir à portée de main, une gourde ou un camelback (sac à dos avec tuyau). Le bénéfice ? Moins de fatigue, moins de crampes et de douleurs ! Et ne vous privez pas de boire par peur de devoir vous arrêter pour aller aux toilettes et casser votre moyenne, parce que vous éliminerez via la transpiration !

La Fondation contre le Cancer nous rappelle les conseils santé en matière d’hydratation et la meilleure de toutes les boissons est et restera toujours l’eau !

En effet, il est prouvé que l’alcool entraine un risque de cancer accru (surtout de cancers du sein chez les femmes et les cancers de la bouche, de la gorge, de l’œsophage, de l’estomac, du côlon et du rectum), et ce même lorsque la consommation est inférieure à 1 boisson alcoolisée par jour. Ainsi, on considère par exemple que le risque de cancer du sein après la ménopause augmente de 11% pour une consommation quotidienne d’une boisson alcoolisée.

Le risque de cancer augmente de façon exponentielle quand alcool et tabac sont combinés. Prenons l’exemple des cancers de l’œsophage. En considérant que le risque de développer ce cancer est de 1 pour une personne qui ne fume pas et qui boit avec modération (1 boisson alcoolisée par jour, avec des jours sans alcool), il monte à 10 pour une personne fumant 10 cigarettes et buvant 4 boissons alcoolisées par jour, et atteint 100 pour une consommation de 30 cigarettes et 8 boissons alcoolisées.

En outre, il existe un lien indirect entre alcool et surpoids. En effet, la consommation d’alcool entraîne une absorption calorique élevée. Après les graisses (9 kcal/g), il s’agit du ‘nutriment’ qui apporte le plus de calories (7 kcal/g).

Des alternatives saines et festives existent, et la Fondation contre le Cancer propose sur son site d’excellentes recettes de cocktails sans alcool à déguster sans modération !

