Bouger ça booste l'immunité : Pour garder la forme, limitez votre consommation d'alcool !

Pour cette cinquième étape, après les effets du tabac sur notre santé, Anne Boucqiau nous rejoint à Amay pour nous parler des conséquences de la consommation excessive d’alcool sur la santé et en particulier sur l’augmentation de risques de cancer. Lors d’une émission précédente, Anne Boucquiau avait abordé l’importance d’être bien hydraté, mais également de la place à accorder aux boissons sucrées. Mais quand est-il des boissons alcoolisées ?

Les effets sur notre corps

La consommation d’alcool entraîne plusieurs effets sur notre corps. Premièrement l’alcool déshydrate, ce qui conduit à un état de sécheresse. Ensuite, l’alcool désinhibe et diminue nos réflexes. Ce qui est non seulement dangereux au volant d’une voiture, mais également à vélo… L’alcool est également très calorique. Enfin, l’abus d’alcool est un facteur de risque important pour de nombreux cancers, comme le cancer du foie, de la gorge, de l’œsophage, mais aussi du colon, du sein et bien d’autres encore...