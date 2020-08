Bouger ça booste l'immunité, ou comment combattre la sédentarité

Chaque semaine dans le Beau Vélo de RAVeL, la Fondation contre le Cancer nous donnera des conseils santé. Le Dr Anne Boucquiau, médecin et expert en nutrition au sein de la Fondation contre le Cancer pédalera aux côtés d’Adrien et nous informera sur certains gestes à adopter pour booster notre immunité, et rester en bonne santé.

Dans notre monde de plus en plus confortable, allégé par la pluralité des technologies, de nombreux d’individus font face au problème de sédentarité. Devant l’écran d’ordinateur dans le cadre du travail, face à la télévision le soir en famille, le temps s’écoule rapidement et le corps ne bouge pas durant de longues heures.

Pourtant, la sédentarité est un facteur de risque pour notre santé, tant pour les maladies cardiovasculaires que pour certains cancers par exemple.

Bien que beaucoup de personnes pratiquent du sport de manière ponctuelle, cette activité complètement indépendante de leur mode de vie quotidien ne suffit pas à casser les longs moments de sédentarité.

Pour maintenir une certaine activité physique au boulot ou à la maison, le Dr Anne Boucquiau nous livre quelques conseils qui nous permettront de fractionner facilement le temps d’inactivité :

1. Au bureau ou à la maison, après deux heures, mettre une alarme pour se lever, faire quelques pas ou prendre un verre d’eau.

2. Prendre les escaliers plutôt que les ascenseurs

3. Éloigner l’imprimante de l’ordinateur pour se forcer à se déplacer au bureau.

4. Avoir le réflexe de marcher quand on passe un coup de téléphone.

5. Changer de position régulièrement.

En bref, vivre de manière active tout comme notre cher Adrien !