Bouger ça booste l'immunité : l’importance d’une bonne hydratation et d’une alimentation saine et équilibrée pour tous !

Manger de saison, varié, coloré, privilégier les fruits et légumes, diminuer la viande, boire de l’eau, autant de conseils santé que l’été permet encore mieux de mettre en pratique, au bénéfice de sa santé.

La Fondation contre le Cancer attire l’attention : une alimentation saine joue un rôle préventif pour de nombreuses maladies, alors que la " malbouffe ", pour certains cancers, est un facteur de risque accru.

On le sait, l’alimentation peut vraiment faire la différence ! Maintenir un poids équilibré, consommer 5 portions de fruits et légumes par jour (500 g au total) et manger des produits non transformés peut aider à réduire le risque de certains types de cancer. Et ces conseils sont également bénéfiques pour de nombreuses autres maladies chroniques.

La prévention du cancer met cependant de plus en plus souvent l'accent sur le " plaisir de manger ". Le Beau vélo de RAVel nous donne aussi l’occasion de découvrir les produits locaux et la gastronomie wallonne, et de mettre ces bonnes habitudes en pratique ! Vous rencontrez les producteurs locaux, des chefs des régions que vous traversez et qui proposent une bonne cuisine de terroir… Cuisinez coloré, local et de saison,

Il est démontré qu’il y a un risque augmenté de cancers en cas de :

Surpoids et obésité

Consommation d’alcool au-delà de 10 verres par semaine ( pas plus de 2 verres maximum par jour et quelques jours par semaine sans alcool)

Excès de Viande rouge ou de charcuterie

Quelques principes à retenir pour les recommandations :

consommation de fruits et légumes (500g/j)

(500g/j) activité physique (2,5h par semaine ou 30 min par jour d’activité modérée)

(2,5h par semaine ou 30 min par jour d’activité modérée) limiter la prise d’alcool (maximum 2 verres par jour et maximum 10 verrres par semaine)

En respectant les recommandations, on peut attendre une réduction du risque de développer un cancer. Mais cela ne signifie pas qu’il est possible d’éviter un cancer de manière certaine. Le développement d’un cancer est en effet lié à de nombreux facteurs externes (mode de vie, facteurs environnementaux ou professionnels, infections) ou internes (vieillissement, mutations héréditaires, hormones, dérèglement du système immunitaire, etc.).

Pour les sportifs du Beau Vélo de Ravel, en plus de boire de l’eau toutes les demi-heures pour éviter la déshydrations et les crampes et courbatures après le sport, la Fondation contre le Cancer recommande d’éviter l’alcool avant et pendant l’effort, , et de manger sainement, en favorisant les sucres lents (penser à emporter bananes, et fruits secs par exemple).

En manque d’inspiration pour des repas sains ? Vous trouverez plein de conseils et d’idées de recettes sur le site de la Fondation contre le Cancer !

