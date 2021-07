Bouger ça booste l'immunité : l'activité physique contre la maladie

Bougez, pour prévenir la maladie, pour mieux la supporter si elle est là, pour la surmonter… La Fondation contre le Cancer le confirme, il n’y a que des bénéfices dans l’activité physique !

Le message de la science est clair. Une activité physique insuffisante augmente le risque de voir apparaître différentes pathologies. Or, dans le monde occidental, la sédentarité ainsi que le manque d’activité physique suffisante est plutôt la règle que l'exception. Des études nationales et internationales (transversales et longitudinales) indiquent que 60 à 70 % de la population ne pratique pas suffisamment d'exercice physique.

Nous le savons tous : notre vie est trop sédentaire. Nous passons beaucoup de temps devant l'écran de l'ordinateur, dans les embouteillages, à regarder la télévision, etc. Avec cette vie sédentaire, nous ne bougeons plus assez. Pas le temps de marcher, de faire du vélo… Plus inquiétant : cette tendance à l'immobilité se dessine aussi chez les jeunes. À long terme, leur capital santé est en péril.

On sait depuis longtemps qu’une activité physique régulière contribue à la prévention des maladies cardio-vasculaires. Depuis quelques années, les recherches ont aussi montré que le mouvement permet d'éviter diverses affections comme les douleurs articulaires ou dorsales, le surpoids, le diabète, l'ostéoporose et certaines types de cancers.