Bouger ça booste l'immunité : importance de l'hydratation lors de l'activité physique

Chaque semaine dans le Beau Vélo de RAVeL, la Fondation Contre le Cancer nous donnera des conseils santé. Anne Boucquiau, médecin au sein de la fondation pédalera aux côtés d’Adrien et nous informera sur certains gestes à adopter pour booster notre immunité.

Pour cette deuxième étape, après l’importance de l’activité physique, on rejoint Anne Boucqiau à Liège pour nous expliquer l’importance de l’hydratation lors de l’activité physique.

Lorsqu’on pratique une activité physique, dans tous les cas, notre organisme va perdre de l’eau, par la transpiration et par la respiration.

Lors de cette déshydratation, la sensation de soif arrive souvent trop tard ; le signal qui averti de cette perte d’eau est envoyé quand la déshydratation commence. Il faut donc anticiper !

Comment anticiper ?

Partir bien hydraté, prendre boissons avec soi et boire à intervalles réguliers. Vous pouvez même en profiter pour savourer les beaux paysages qui vous entourent.

Quel type de boissons ?

Pendant une activité sportive on peut se permettre de consommer une boisson dite " sportive " en alternance avec de l’eau. Tout dépend évidemment de l’intensité que l’activité demande, mais ici on est dans un contexte de balade qui se veut plus conviviale que physique.

En dehors de ce contexte sportif, il faut vraiment avoir la main légère avec les boissons sucrées comme les boissons sportives ou les " petits jus " pour les enfants, parce que c’est un sucre qui est rapidement absorbé par notre organisme, ce qui diminue rapidement notre énergie. En termes de prévention, ces boissons sont déconseillées.

En revanche, vous pouvez totalement aromatiser vos boissons pour leur donner un meilleur goût avec de la menthe et du citron, par exemple. Soyez créatif ! Retrouvez les idées d'associations de goûts de Candice.

