Bouger ça booste l'immunité : impact du soleil sur la santé

Chaque semaine dans Le Beau Vélo de RAVeL, la Fondation Contre le Cancer nous donnera des conseils santé. Anne Boucquiau, médecin au sein de la fondation pédalera aux côtés d’Adrien et nous informera sur certains gestes à adopter pour booster notre immunité.

Pour cette troisième étape, après l’importance de l’hydratation, Anne Boucqiau nous rejoint à Arlon pour nous parler du soleil et des UV.

Le soleil est indispensable pour notre santé. Non seulement il fournit de la vitamine D, mais il assure également la solidification des os, en particulier chez les enfants. Cependant, les rayons du soleil sur notre peau ne sont pas sans danger ! Une exposition excessive risque d’entraîner un cancer de la peau.

Chaque année, le nombre de diagnostics de cancer de la peau augmente. En 2017, plus de 40.000 nouveaux cas ont été recensés en Belgique. Et malheureusement, ce cancer peut frapper les jeunes autant que les plus âgés.

Une étude réalisée par l’agence de marketing Ipsos en 2019 montre que les Belges se protègent mieux quand ils sont à l’étranger et lorsqu’ils prennent un bain de soleil. À d’autres moments (par exemple, pendant les sports de plein air ou à la maison dans le jardin…), ils accordent beaucoup moins d’attention aux dangers des rayons UV.

Lors d’activités de plein air en Belgique, seulement 44% des personnes interrogées déclarent porter un chapeau ou une casquette. 51% affirment qu’elles protègent les parties du corps non couvertes (bras, jambes, cou…) et 42% disent appliquer de la crème toutes les 2 heures.

La Fondation contre le Cancer met l’accent sur l’importance d’une bonne protection dès le plus jeune âge. Voici quelques recommandations :

- Privilégier l’ombre,

- Appliquer régulièrement de la crème solaire

- Porter des vêtements de protection (y compris une casquette ou un chapeau et des lunettes).