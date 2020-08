Bouger ça booste l'immunité : Attention à notre consommation de viande !

Chaque semaine dans le Beau Vélo de RAVeL, la Fondation contre le Cancer nous donnera des conseils santé. Le Dr Anne Boucquiau, médecin et expert en nutrition au sein de la Fondation contre le Cancer pédalera aux côtés d’Adrien et nous informera sur certains gestes à adopter pour booster notre immunité, et rester en bonne santé.

Pour cette sixième étape, après les effets de l’alcool sur notre santé, Anne Boucqiau nous rejoint à Floreffe pour nous parler des conséquences de la consommation excessive de viande rouge sur la santé et en particulier sur l’augmentation de risques de cancer.

L’été est là. Et quel bonheur ! On profite, à vélo, de la beauté des paysages. On admire les belles vaches dans nos prés, etc. Et on peut aussi se demander quelle est encore la place de la viande dans nos assiettes ? Doit-on encore en manger ?

Alors, on entend beaucoup de discours divers à ce sujet. La viande rouge est régulièrement pointée du doigt. Et à juste titre, car il est prouvé qu’un lien existe entre la consommation de viande rouge et le cancer du côlon.