Bouger, ça booste l’immunité, à condition de respirer sans fumée !

A vélo ou lors de la pratique d’un autre sport, pensez à bien respirer. L’idéal est d’inspirer profondément, et d’expirer pour profiter à fond l’air pur que nous procure la nature.

Ce n’est plus à démontrer, fumer est extrêmement nocif pour la santé, pour la sienne et celle des autres. Et toute consommation compte, tant le nombre de cigarettes fumées par jour que le nombre d’année en tant que fumeur, même si le nombre de cigarettes fumées est faible. .Et quand on a à cœur de faire de l’exercice physique, il ne faudrait pas en ruiner les bienfaits par les méfaits de la cigarette…

Le tabac est la principale cause évitable de cancer. Si personne ne fumait, cela permettrait d’éviter 27% des décès par cancers en Belgique. Le tabagisme passif augmente aussi les risques pour les non-fumeurs. Il existe un lien indéniable entre le fait de fumer et l’apparition de nombreuses sortes de cancer, notamment le cancer du poumon. Le tabac est responsable de 19% de tous les cancers ! La bonne nouvelle par contre, est qu’un "gros*" fumeur qui a arrêté de fumer depuis plus de 5 ans a diminué fortement (36%) son risque de cancer, et après 15 ans, il a le même risque de maladie (cardio-vasculaire) du cœur et des vaisseaux qu’un non-fumeur.

Un "gros" fumeur est un fumeur qui a fumé un paquet de cigarettes (20 cigarettes) pendant plus de 20 ans.

Mais ce n’est pas tout… Le tabac accroît aussi le risque de maladies cardio-vasculaires, d’affections pulmonaires, etc. Il réduit aussi la fécondité. En moyenne, le fumeur vit quinze ans de moins que le non-fumeur. La recherche scientifique apporte sans cesse de nouveaux éléments concernant les conséquences néfastes du tabac. Néanmoins, pour ceux qui se sentent prêt à arrêter, l’été pourrait être le moment parfait : On change de rythme, moins de stress, plus de connexion avec la nature…

Arrêt tabagique : les 12 étapes des bienfaits immédiats, à moyen et long terme :

Après 20 minutes votre tension artérielle et votre circulation sanguine dans vos mains et vos pieds s’améliorent. Après 8 heures, l’apport d’oxygène dans votre sang revient à la normale. Après 24 heures -1 JOUR, vos poumons commencent à se nettoyer (vous pouvez tousser un peu plus au cours des premières semaines, ce qui est normal et même sain). Après 48 heures – 2 JOURS, vous sentirez une amélioration de votre odorat et votre goût. Après 72 heures -3 JOURS, vous respirez plus librement et vous risquez moins d’être essoufflé. Après 2 à 12 semaines, votre circulation s’améliore en général. Après 3 à 9 mois, lorsque vous respirez, vous aurez diminué la toux et la "respiration sifflante". Après 1 an, votre risque de maladie cardiaque a diminué de moitié. Après 2 ans, votre risque de crise cardiaque est désormais le même que pour une personne qui ne fume pas. Après 5 ans, votre risque d’accident vasculaire cérébral a diminué de moitié. Le risque de cancer de la bouche, de l’œsophage et de la vessie a également été réduit de moitié. Après 10 ans, votre risque de cancer du poumon a diminué de moitié. Votre risque d’accident vasculaire cérébral est désormais le même que pour une personne qui ne fume pas. Après 15 ans, votre risque de maladie cardiaque est le même que pour une personne qui ne fume pas. Vos risques d’en mourir sont désormais pratiquement les mêmes que pour quelqu’un qui n’a jamais fumé.

Alors pourquoi encore hésiter ? Faites-vous le plus beau des cadeaux et contactez gratuitement Tabacstop, le service d’aide au sevrage de la Fondation contre le Cancer.