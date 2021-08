Blegny-Mine : retour dans le passé du Pays de Herve et de Visé !

Reconnu comme patrimoine mondial de l’Unesco, Blegny-Mine vous propose la visite d'une authentique mine de charbon.

Descendez dans les galeries souterraines à -30 et -60 mètres via le puits d’origine à la découverte du travail et de la vie quotidienne des "Gueules Noires". Une expérience unique en Belgique !



Suivez le circuit complet du charbon depuis son abattage jusqu'à sa vente: descendez tout d'abord par la cage de mine à -30 et -60 mètres, découvrez la taille et les galeries souterraines du charbonnage. Entrez ensuite dans le secret des installations de lavage et de triage, depuis la remontée du charbon jusqu'à son transport. Informations pratiques : le circuit a été adapté pour permettre une visite aisée.