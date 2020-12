Bike-Packer : une agence de voyages à vélo

Leur mission, vous faire découvrir une façon alternative de voyager localement et vous accompagner dans la préparation de vos premières aventures à deux-roues.

Grand gagnant du confinement et de cette crise sanitaire et social, le vélo plaît de plus en plus ! Star du Beau Vélo de RAVeL depuis plus de 20 ans, aujourd’hui il est au cœur de la mobilité douce et de la cause écologique. En plus de booster notre immunité comme discipline sportive, il réduit considérablement notre empreinte écologique et nous permet de voyager.

Voyager, localement et durablement, tel est le mot-clé de la jeune ASBL Bike-Packer. Leur projet, promouvoir le tourisme local et durable en organisant des voyages à vélo en Belgique. En phase de démarrage, l’ASBL a lancé une campagne de crowdfunding, financement participatif, sur la plateforme Ulule pour acquérir ses vélos et bagages, soit le nécessaire au lancement des activités.