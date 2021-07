Beau Vélo de RAVeL 2021, sixième étape à Mettet avec Freddy Tougaux et Charles !

Après Ciney, Adrien Joveneau nous emmène dans la province de Namur à Mettet pour une petite balade le long du RAVeL de Tamines à Maredsous.

Connue pour son circuit auto-moto Jules Tacheny dont l’histoire remonte en 1920, la commune Mettet est située dans le Condroz occidental entre la Marlagne au Nord et la Fagne au Sud. Sur la commune, on rencontre deux ruisseaux d’une certaine importance : A l’ouest le ruisseau "la Biesme" affluent de la Sambre et à l’est "le Burnot" affluent de la Meuse.

Pour cette sixième étape, Adrien Joveneau nous emmène ce week-end à Mettet. En compagnie de Freddy TOUGAUX, nous pédalerons sur le circuit automobile et sur le RAVeL de Tamines à Maredsous avec un crochet par Fosses-la-Ville. La balade se terminera avec un set acoustique de Charles en toute intimité.