Beau Vélo de RAVeL 2021, septième étape à Rumes avec Daniela Prepeliuc et Delta !

Situé à 8,5 km de Tournai et à 13,5km d’Antoing en province de Hainaut, Rumes fait partie du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut. Rumes qui signifie "vastes terres" porte bien son nom puisque la commune est parsemée de zones agricoles et horticoles, d’eau et de massifs boisés au travers desquelles sont balisés 500 km de sentiers de randonnées et de RAVeL, pour le plus grand plaisir des amoureux de la nature.

Pour cette septième étape, Adrien Joveneau nous propose ce week-end une nouvelle balade transfrontalière entre Wallonie picarde et Flandre romane, en compagnie de la présentatrice météo et mobilité Daniela PREPELIUC et Céline Leroi, une jeune battante atteinte de spondylarthrite ankylosant, qui a escaladé cet été les plus hauts sommets des Pyrénées au profit du Fonds pour la recherche scientifique en rhumatologie. Avec elles, nous revisiterons le RAVeL Tournai – Rumes – Orchies. La balade se terminera en musique avec Delta pour un set acoustique en toute intimité.