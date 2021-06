Beau Vélo de RAVeL 2021, première étape à Chimay avec Fanny Jandrain et Saule !

C’est reparti pour une saison inédite du Beau vélo de RAVeL à la découverte des plus beaux itinéraires cyclables de notre Wallonie.

Pour cette première étape, Adrien Joveneau nous emmène dans la province du Hainaut pour une petite balade au Pays de Chimay. Mondialement connue pour sa bière trappiste et son fromage, Chimay est une principauté qui s’étend sur 1000 ans d’histoires.

Cette ville aux caractéristiques médiévales abrite en son centre le Château des Princes, un château construit sur l’éperon rocheux qui surplombe l’Eau Blanche, et le clocher de la Collégiale Saints Pierre et Paul. Non loin de là se trouve l’étang de Virelles, un point d’eau d’un grand intérêt biologique en termes de nature et de biodiversité.