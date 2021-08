Beau Vélo de RAVeL 2021, dernière étape à Erezée avec Tanguy Dumortier et YKONS !

Accroché aux collines et dominant à l’ouest la vallée de l’Aisne et au nord-est la vallée de l’Estinale, Erezée est située au cœur de l’Ardenne. Caractérisée par ses villages typiques, la commune fait le bonheur des amoureux de la nature et de l’Ardenne.

Pour cette dernière étape, Adrien Joveneau nous emmène au cœur de l’Ardenne, à Erezée en compagnie d’un autre aventurier, Tanguy DUMORTIER. Avec lui nous revisiterons le jardin extraordinaire du RAVeL de Marche-en-Famenne à Erezée. La balade se terminera sous le kiosque de la place des Combattants avec un set acoustique de Ykons.