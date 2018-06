Axelle Red et FM Air en concert au Beau vélo de RAVeL à Genappe

Un tout nouvel album pour Axelle Red et aux côtés de FM Air, le charismatique Renato Bennardo!

"Exil", l'album d'Axelle Red , a été enregistré avec Dave Stewart (Eurythmics) dans un studio sur les hauteurs de Los Angeles! Une oeuvre pop et dynamique à découvrir ce samedi 30 juin. Sans oublier les mythiques tubes connus de tous dont on reprend volontiers les refrains. Avec ses engagements humanitaires, la force de ses utopies et la fidélité sans faille qu'Axelle Red voue à la scène du Beau vélo de RAVeL, la chanteuse en incarne merveilleusement l'esprit!

Avec FM Air, les tubes du passé reprennent vie, les souvenirs qui les accompagnent émergent et là personne n'y résiste: on chante et on danse! L'ambiance démarre au quart de tour et pour l'occasion, le cover band sera accompagné par le charismatique Renato Bennardo, révélé dans The Voice où il fait son grand retour comme choriste !

Rendez-vous dès 16h ce samedi 30 juin à Genappe!