Agriculteur, un métier éprouvant, mais la liberté d’être au plus près de la nature

Nous vous emmenons à Tintigny, chez Christophe Dapsens. Pour ce Tournaisien, le métier d’agriculteur est une véritable vocation. Dans cette ferme familiale, les tâches sont bien réparties. Lui s’occupe des bêtes et son épouse de la transformation et la vente directe. Un métier qui peut s’avérer éprouvant, mais qui est, selon lui, synonyme de liberté.

Christophe est responsable d’une exploitation de 200 vaches. Un quotidien qui comporte forcément des inconvénients. Mais ceux-ci sont largement surmontés grâce à la passion qui anime ce fermier.

On dit souvent qu’on est nos propres patrons. Mais nos patrons, c’est le temps et le bétail. Ils n’ont pas d’horaire, ils n’ont pas de vacances. C’est ça la difficulté. Ce n’est pas évident. Le privé et le professionnel n’ont plus vraiment de limite.