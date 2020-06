Adrien Joveneau sur le Beau Vélo de RAVeL en mode mineur : "Ce sera un peu un retour aux sources"

Un retour aux sources

Le Beau Vélo de RAVeL 2020 ralentira son allure et n'enclenchera pas les vitesses comme à l'accoutumée. "On va se retrouver à chaque fois en petit comité pour des balades entre amis" précise à ce sujet Adrien Joveneau. "Ce sera un peu un retour aux sources du Beau Vélo car quand on a commencé l'émission il y a une vingtaine d'années, on était deux ou trois potes et c'est dans cette optique que l'on fera cet été avant de se retrouver évidemment l'an prochain avec la formule du Beau Vélo".

Un ou une invité(e) accompagnera l'animateur à vélo dans une ville qu'il ou elle connaît bien "pour la faire découvrir aux téléspectateurs de la Une et aux auditeurs de VivaCité". "On terminera chaque fois par un petit concert acoustique avec l'artiste" révèle Adrien.

La première destination de l'été est connue : il s'agira de Mons. L'invitée sera BJ Scott qui connaît la ville puisqu'elle y réalise son émission dans les studios de Classic 21. Adrien en dévoile aussi un peu plus sur le contenu de la première émission : "L'avantage aussi quand on est en petit comité c'est que l'on peut varier les moyens de locomotion : on va faire du vélo bien sûr mais aussi du bateau, de la trottinette, on va s'arrêter près du canal et faire une petite partie de pêche. On pourra donc faire dans l'émission ce que l'on ne sait pas faire quand il y a 5000 personnes derrière".

La seconde émission fera escale à Liège, et l'invité sera Suarez a informé Adrien dans Le 6-8.

Dernière surprise de l'émission, vous aurez l'occasion à chaque fois de gagner vos week-ends. "Vous nous suivez et on vous offre des logements bed & breakfast dans les villes que nous traversons" annonce enfin Adrien Joveneau.