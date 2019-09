Adrien Joveneau retrouve son Beau Vélo ce dimanche à Bruxelles

Il vous donne rendez-vous aux pieds l’Atomium pour un dimanche sans voiture et un Beau Vélo exceptionnel !

"Je voulais avant tout vous remercier pour vos chaleureux messages reçus cet été, ça m’a vraiment donné la niaque et l’envie de rebouger avec vous parce que ça fait un bien fou. Je peux enfin renfourcher ma bicyclette pour repédaler avec vous." se réjouit-il enfin sur pied après une double opération .

Après deux mois d’absence, Adrien Joveneau remonte en selle ! Pour l’ultime étape du Beau Vélo de RAVel, ce dimanche 22 septembre à Bruxelles, l’animateur sera bel et bien de retour pour pédaler à vos côtés.

Ça va être grandiose !

Un programme aux petits oignons vous attend dès 9h30 au Boulevard du centenaire à Bruxelles. Seront invités : BJ Scott, la plus américaine des rockeuses belges, Cécile Djunga, miss météo de la RTBF et Félicien Bogaerts, présentateur de l’émission "Plan Cult" et engagé en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique.

Côté chef, c’est Adrian Mancheno du restaurant Hispania qui régalera vos papilles lors d’une halte aux accents espagnols…

Toutes les infos pratiques ici.

Venez nombreux, ou écoutez VivaCité de 14h à 17h !