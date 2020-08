Adrien Joveneau et Manon Lepomme à Vielsalm : de l'or à la myrtille, à califourchon sur un balai

Plus

Cet été, le Beau Vélo de RAVeL continue ! Adapté à la situation, Adrien Joveneau vous fera redécouvrir d’anciens itinéraires remis au goût du jour. En solo et avec quelques invités, cette saison inédite du Beau Vélo de RAVeL vous donnera envie de vous déplacer autrement. Car la bicyclette, c’est bon pour notre santé et pour la planète.

Pour cette neuvième et avant dernière émission du Beau Vélo de Ravel, Adrien pédalera en compagnie de Manon Lepomme, une humoriste belge née en 1989 à Liège. Elle commence par des textes de Raymond Devos et son rêve est de devenir comédienne et humoriste. Au terme de ses études en sciences politiques, Manon parvient à allier tout ce qu’elle aime : la poésie, le stand up et l’humour avec des personnages bien trempés. Le succès est au rendez-vous. Elle assure la première partie d'Anne Roumanoff au Festival du Rire de Rochefort. En 2016, elle gagne 3 prix en festival d'humour de France. Elle ne cesse de surprendre le public belge et français avec son spectacle " Non, je n’irai pas chez le psy ! ", Ce " One woman show " connait un succès fulgurant ! C’est au Théâtre le Paris que cette pétillante jeune femme reçoit le prix tant convoité du meilleur spectacle d’humour du Festival d’Avignon.

De l’or à la myrtille, à califourchon sur un balai. - © Tous droits réservés Départ de la gare de Vielsalm en direction de Lierneux, avec un premier arrêt à Salmchâteau. Le château des Comtes de Salm fut construit entre 1307 et 1362 en remplacement d‘un premier château, et restauré à de nombreuses reprises. Avant le 17e siècle, les Comtes n’y résident que très rarement. Les caves des tours servirent également de cachots pour les criminels, voleurs et les personnes accusées de sorcellerie. Il garda longtemps le nom de " vielle prison " Le domaine est désormais propriété de la famille De Bremaecker qui entrepris la rénovation des deux tours qui furent classées au Patrimoine en 1946. Tout en pédalant, ils aperçoivent au loin la baraque de Fraiture, toit de la Province de Luxembourg (652m). Et c’est à l’orée d’un bois de résineux que sans s’en rendre compte, ils viennent de passer d’une commune et d’une province à l’autre. Ils pédalent désormais sur le territoire de Lierneux, en Province de Liège. C’est au col d’Al Hesse que s’est illustré en 1945 lors de bataille des Ardennes, le 508e régiment de l’armée américaine. Un " Parcours de la Mémoire " traverse les différents lieux et villages où se sont déroulés des affrontements acharnés lors de l’Offensive des Ardennes en décembre 44 et janvier 45. Cette période fut très pénible pour les soldats des deux camps ainsi que pour les civils C’est après le village de Sart que l’on aperçoit à l’arrière-plan la seule carrière de coticule de la planète ! C’est une pierre qui n'est pas très jolie, jaune clair comportant de nombreux grenats microscopiques, qui lui confèrent une qualité de pierre abrasive dépassant la qualité de tous les matériaux artificiels. Pour un collectionneur, ce n'est donc pas une "belle pièce". Cependant, c'est un minerai qui est unique au monde. A ce jour, une seule société exploite encore du coticule à Lierneux. Il s'agit de Ardennes Coticule SPRL, Le coticule est vendu en Belgique et à l'étranger, pour l'affutage de pièces de précision, notamment en médecine. Les premières exploitations de coticules remonteraient à 1625 ou un peu avant. Un joli petit musée à Vielsalm, retrace l'historique et les méthodes de façonnage du coticule.

De l’or à la myrtille, à califourchon sur un balai. - © Tous droits réservés Adrien et Manon vont faire une infidélité à leur vélo. Manon, plus téméraire choisissant la montgolfière, tandis qu’Adrien, plus à l’aise sur le plancher des vaches, choisira de se déplacer en attelage de deux chevaux.

De l’or à la myrtille, à califourchon sur un balai. - © Tous droits réservés Connaissez-vous la fête des myrtilles de Vielsalm. Une légende raconte qu'un groupe de jeunes gens revenant bredouille d'une cueillette de myrtilles rencontra une vieille femme, Gustine Maca, portant un panier qui en était rempli. A les voir ainsi dépités, elle leur proposa un petit verre de pecket et du "tcha-tcha" (nectar fait de myrtilles fraîches écrasées). Après l'avoir bu, ils se transformèrent en macralles, ces sorcières, armées de leur balai qu'elles font voltiger, et de leur poudre d'os qu'elles vaporisent dans la foule ! Notre Manon Lepomme n’est pas en terrain inconnu, puisqu’elle est Chevalière de la Confrérie de la Myrtille de Salm. Arrivés au Trou des Massotais, un trou d’eau situé sur le plateau des Tailles, vont-ils troquer leurs vélos pour une pépite d’or ? C’est une ancienne mine d’or, la première connue en Belgique avec certitude, depuis au moins la période gauloise. Divers auteurs ont vu dans la recherche de l’or gaulois la raison de la seconde expédition de Jules César contre les Éburons en 54 av. J.-C. Une seconde ruée vers l’or ardennaise est intervenue entre 1875 et 1920. L’intérêt retombera rapidement vu les faibles quantités trouvées. L’orpaillage en Ardenne continue cependant de nos jours d’intéresser divers passionnés. Adrien s’y est essayé, malheureusement sans grand résultat. Ce n’est pas encore aujourd’hui que notre Adrien fera fortune. En contrepartie, lors de cette randonnée sportive, il se sera bien musclé.