Adélaïde Charlier est notre invitée ce samedi 13 juillet à Floreffe

Cette semaine, on reçoit une actrice majeure du mouvement " Youth for Climate"

Adélaïde Charlier va accompagner Adrien Joveneau et tous les cyclistes ce samedi à Floreffe. Cette jeune namuroise est considérée comme la porte-parole francophone des Jeunes pour le climat en Belgique. Elle a été sur le devant de la scène lors des marches qui se sont déroulées en faveur du climat et prône un changement des mentalités et un changement de politique qui mettrait le climat au centre des priorités !

Au delà du changement des habitudes de consommation, Adélaïde plaide pour une évolution des modes de vie et surtout une consommation de produits locaux. C'est l'occasion d'évoquer son prochain challenge, Tandem Local, qui est de parcourir la Belgique pendant 10 semaines en vélo électrique et d'aller à la rencontre des producteurs locaux pour inspirer les gens et leur montrer qu'il est facile et nécessaire de consommer éthique et local !

Un petit coup d'oeil sur cette chouette initiative dans la vidéo qui suit !

Rendez-vous ce samedi 13 juillet après-midi à Floreffe quelques coups de pédale en notre compagnie !