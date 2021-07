A Sibret, l’Epicurianne propose une cuisine à base de produits locaux !

L’EpicuriAnne propose de nombreux plats à base de produits locaux - Extrait de Le Beau Vélo de... Situé au cœur de Sibret, l’établissement d’Anne Lequeux porte bien son nom L’EpicuriAnne et propose de nombreux plats à base de produits locaux. Ce restaurant vient tout juste d’être labellisé Table de Terroir et nous a proposé pour cette étape un plat réunissant 2 producteurs. Intitulé du plat : Graines d'épeautre façon risotto aux champignons et rappé de chèvre. Vincent et Carine Modave de la Ferme du Bas-Roteux ont proposé leurs graines d’épeautre perlé pour ce plat et produisent aussi des pâtes à base de cette céréale pauvre en gluten. Le fromage de chèvre et les champignons proviennent de la ferme d'Antan, Monsieur Patrick Dourcy. Ce plat était accompagné de la bière de la microbrasserie des Coccinelles créée par Philippe Jottay, une toute nouvelle micro-brasserie à découvrir ! La convivialité était de mise à Sibret malgré une météo maussade mais le soleil était dans le cœur des habitants.