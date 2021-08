A la découverte de La Voie Bleue dans le Grand Est en France

Dans cette émission de L'Echappée belge du beau vélo de RAVeL, Adrien Joveneau, en compagnie de Bérangère Mc Neese, comédienne et réalisatrice belgo-américaine, nous emmène en France, dans le Grand Est, pour une échappée belge le long de La Voie Bleue qui longe la Moselle en reliant le Luxembourg à Lyon. En Lorraine, sur La Voie Bleue, au fil de la Moselle, on y croise des gens bien. On y cultive la mémoire industrielle et on y mature le vin de rubarbe et de raisin, à vélo ou à la rame, on s'y laisse surprendre par les paysages et par les rencontres...

C'est à Sierck-les-Bains au Château des Ducs de Lorraine qu'Adrien accueille Bérangère

Ce puissant château médiéval a conservé toutes ses structures et pourtant il n’a pas été épargné par les guerres, il a été assiégé par Charles-le-Téméraire et, à ses pieds, en 1705, le duc de Marlborough dût battre en retraite…. Le 1er duc de Marlborough, John Churchill, était un général anglais, mieux connu sous le nom de Malbrouck. Infos : Château Des Ducs De Lorraine

Bérangère va découvrir avec Adrien l’Euro-Vélo 5, La Voie bleue qui relie la Moselle au Rhône, un voyage au bord de l’eau, du Luxembourg à Lyon... 700 Km d’itinéraire au fil de l’eau (Moselle, Canal des Vosges, Saône) ! Ils vont nous présenter un solide tronçon, celui qui traverse le Grand-Est, via Thionville, Metz, les vignobles de Lucey, Nancy, Epinal… Un itinéraire pour les curieux, les gourmands, les amoureux du vin, du bien-vivre et des belles rencontres.

Hauts-Fourneaux d’Uckange

Bérangère, est originaire du Kentucky, état américain connu pour ses grands espaces verts et sa sidérurgie, un peu comme la Lorraine. Chez elle, c’est pas Arcelor-Mittal, c’est Nucor Corporation, le plus grand recycleur d’acier des Etats-Unis avec des hauts-fourneaux qui ressemblent à ceux d'U4... Pour leur parler du Haut fourneau U4 d'Uckange, Bérangère et Adrien rencontrent Jean Larché, ancien sidérurgiste, qui y a travaillé jusqu’en 1991. On sent la Lorraine fière de ses mines, de ses hauts-fourneaux et de ses hommes qui y travaillèrent. Le site est classé au patrimoine, il se visite de jour, comme de nuit.

10 images Echappée belge dans le Grand Est avec Bérangère Mc Neese © @LexouilleLex Echappée belge dans le Grand Est avec Bérangère Mc Neese © @LexouilleLex Echappée belge dans le Grand Est avec Bérangère Mc Neese © @LexouilleLex

La sidérurgie a aussi permis le développement des lignes de chemin de fer et la toute proche gare de Metz mérite le crochet. Considérée comme la plus belle de France, elle a aussi l'avantage de se trouver sur l'itinéraire de La Voie Bleue. Dans chaque compartiment du TER se trouvent une dizaine d'emplacements vélo. Alors, pour varier les plaisirs, Bérangère et Adrien vont faire un petit tronçon en train jusqu'à Liverdun.

10 images Echappée belge dans le Grand Est avec Bérangère McNeese © @LexouilleLex Echappée belge dans le Grand Est avec Bérangère McNeese © @LexouilleLex

Liverdun, charmante bourgade le long de la Moselle, son château des Eaux Bleues. Adrien et Bérangère ont aussi traversé Nancy, sa place Stanislas, récemment rénovée qui vaut vraiment le détour, le parc de la pépinière, le palais des Ducs,... Et puis Toul aussi, dans le sillage, la Cathédrale Saint-Étienne de Toul qui a 800 ans.

Allier activité physique et découverte touristique...

Après la Moselle et la Meurthe et Moselle, La Voie Bleue descend vers les Vosges, un autre département du Grand-Est, le plus boisé, un petit Canada français. On connaît sa ligne bleue, son miel, ses sapins, ses lacs, ses sucs... des images d'Epinal, sa capitale qu'ils vont découvrir grandeur nature à bord d'un kayak. Rencontre avec Yoann Del Rey, entraîneur du club kayak.

10 images Echappée belge dans le Grand Est avec Bérangère Mc Neese © @LexouilleLex Echappée belge dans le Grand Est avec Bérangère Mc Neese © @LexouilleLex

C’est dans les endroits surprenants que l’on fait des rencontres étonnantes…

Adrien présente Céline Leroi à Bérangère. Céline est une femme extraordinaire... Atteinte de spondylarthrite ankylosante, elle aurait pu rester clouée dans son fauteuil, et bien non, elle vient d’escalader à bicyclette les plus hauts sommets des Pyrénées. C'est en sa compagnie qu'Adrien va continuer cette Echappée Belge.

10 images Echappée belge dans le Grand Est avec Céline Leroi © @LexouilleLex Echappée belge dans le Grand Est avec Bérangère McNeese et Céline Leroi © @LexouilleLex

Suivre La voie Bleue dans les Vosges c'est aussi voyager dans l'histoire. La prochaine étape conduit Céline et Adrien à la Manufacture Royale de la Voge les bains. Construite au 18e siècle, cette ancienne ferblanterie, la plus grande du royaume à l'époque, est devenue une fabrique de clous puis de sabots avant de cesser ses activités en 1951. Maisons des ouvriers et châteaux des patrons sont toujours debout, impeccablement restaurés. Céline a beaucoup entendu parler de ce site où est née en 1824, la première femme à obtenir son bac : la bien-nommée Julie-Victoire Daubié, une figure du féminisme de la première heure. Devenue aussi écrivaine et journaliste économique, une super-nana !

C'est à Fontenoy le Château qu'Adrien et Céline arrivent au terme de leur voyage

Fontenoy, un bourg pittoresque au passé glorieux et au présent gourmand car c’est ici dans les ruines du château que Céline et Adrien vont pique-niquer avec le chef Guillaume Fournier qui leur a préparé un petit casse-croûte de derrière les fagots avec des produits du terroir : foie gras mariné au Crillon des Vosges, coulis de mirabelles, chips de rhubarbe. Des produits qu'ils vont savourer avec une Chimay dorée.

Echappée belge en France avec Bérangère Mc Neese - Echappée belge - 26/08/2021 Après le beau Vélo, Adrien nous emmène en France, dans le Grand Est, pour une échappée belge le long de La Voie Bleue qui longe la Moselle en reliant le Luxembourg à Lyon en compagnie de Bérangère Mc Neese actrice et réalisatrice belge et américaine.

Voici les liens liés à notre tournage dans le Grand Est :

Retrouvez L'Echappée belge ce samedi 28/08 à 13h35 sur La Une Télé, en radio ce dimanche 29/08 à 13h sur VivaCité et dans le supplément Deuzio de L’Avenir