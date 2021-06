A deux pas de Chimay, l’Aquascope de Virelles véritable écrin de nature !

Dans une nature préservée, vous pourrez y visiter l’espace muséographique, qui vous plongera au cœur de l’étang : les animaux aquatiques vous y dévoileront leurs records et astuces. Sur grand écran, vous pourrez même suivre la vie de l’étang au fil des saisons. Et petit plus pour cet été, un accompagnateur nature vous transmettra les moindres secrets de l’étang grâce à des caméras placées sur le site et dans des nichoirs.