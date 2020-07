À bord du Val Mosan ou au château de Jehay, découvrez la région de Huy autrement

La culture de la région de Huy, on la découvre, notamment, en voguant sur la Meuse. Montez à bord du Val Mosan, un bateau qui vous fait découvrir les coteaux parsemés de vignes typiques de la région. Autre symbole des environs : le château de Jehay, ses jardins et ses potagers. Un bol d'air dans un cadre idyllique.

Tapissée de vignes, la vallée mosane était l’une des vallées les plus riches au Moyen Âge. Le premier vignoble de Huy remonte à 850 et appartenait aux princes-évêques de Liège. Les meilleurs vins étaient évidemment servis à leurs tables et à celles de la bourgeoisie liégeoise.

Aujourd’hui encore, on retrouve quelques vestiges de ces vignes et de ce riche passé viticole. À bord du bateau du Val Mosan, vous découvrirez la vallée d’un autre œil. Une balade paisible et informative qui offre une vue exceptionnelle sur les coteaux de La Meuse.