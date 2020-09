Et si Rosine faisait un coup de théâtre ? Quelle surprise réserve-t-elle au public ? Après tout, the show must go on !

Rosine Valentin est ouvreuse au Brussel's Whalll Palace depuis plus de 46 ans. L'établissement bruxellois doit fermer ses portes à cause d'un virus qui a envahi la planète. Pour s'en sortir, le théâtre propose un film inédit : Les pingouins à l'aube ou Mlle Frankenstein chez les manchots.

L'humoriste et comédienne belge Zidani était l'invitée du 8/9 pour présenter son nouveau spectacle Les Pingouins à l'aube, qui traite en parallèle de l'extinction de la culture à cause du confinement et aussi de la fonte des glaces due au réchauffement climatique.

Un spectacle sur la culture touchée par le confinement

Zidani : "La banquise est en train de fondre mais la culture aussi" - © Etienne Pixel - Extragraphic

C'est en incarnant directement son rôle de Rosine Valentine, l'ouvreuse du Brussel's Whalll Palace, dont elle portait le costume, que Zidani a répondu aux questions de Cyril.

Elle commente ainsi à sa manière le confinement, au cœur de l'intrigue de ce spectacle : "Cela a été horrible Monsieur, cela a été dégoûtant. On nous a empêché de jouer, on a dû mettre tout le monde en chômage technique. On devait présenter Britannicus de Racine, mais avec le couvre-feu, on ne peut pas et donc on est obligé de passer un film, Les Pingouins à l'aube".

Comme ses collègues sont mis au chômage technique, elle se retrouve à effectuer toutes les tâches qui incombent généralement au personnel d'une salle de spectacle. "Je passe par tout : l'aspirateur, l'accueil des gens, la présentation de la soirée, du film. On va passer un film du cinéma muet parlant, c'est formidable. Cela parle de Mademoiselle Frankenstein chez les manchots donc on va partir en Antarctique et ce sera aussi une manière de rendre hommage à tous ceux qui sont disparus, qui sont morts. On espère qu'on sera nombreux et que les gens viendront" déclare-t-elle.