Yves Duteil rend un hommage émouvant à son épouse et son beau-père en chanson et dans un livre

Yves Duteil pour son livre et ses 4CDs "Les Chemins de Liberté" - Le 8/9 - 08/10/2021 Yves Duteil était l'invité du 8/9 et de Serge Vanhaelewyn sur Viva+ pour la sortie de son nouveau livre Chemins de Liberté et d'un coffret 4CDs. Il s'est confié sur sa vie amoureuse, son amitié avec Raymond Devos et a joué un titre pour son beau-père.

Yves Duteil était l’invité du 8/9 et de Serge Vanhaelewyn sur Viva + pour la sortie de son nouveau livre Chemins de Liberté et d’un coffret 4CDs. Il s’est confié sur sa vie amoureuse, son amitié avec Raymond Devos et a joué un titre pour son beau-père. Dans ce livre, Yves Duteil se dévoile plus que jamais sur sa personnalité et son parcours. Il revient évidemment sur les personnalités qui ont façonné sa carrière : Georges Brassens, Barbara, Renaud, Alain Souchon, Véronique Sanson… Le chanteur nous parle aussi de ses combats à la fois écologiques et sociétaux. Des projets irréalisables sans le soutien inconditionnel de son épouse Noëlle. Yves Duteil a choisi d’accompagner ce livre remplit de souvenirs musicaux avec ses plus grands titres dans un coffret 4CDs. En tout, 75 chansons dont 16 versions inédites pour revisiter son répertoire, son histoire et ses 50 années de carrière. Chaque chanson renvoie à une étape précise de la vie du chanteur pour la marquer d’une pierre blanche ou parfois, pour apaiser les douleurs du quotidien… Yves Duteil sera aussi l’invité de Serge Vanhaelewyn sur Viva + de 12h à 13h].

Un livre hommage à son épouse

D’un texte d’une chanson à celui rédigé dans un livre il n’y a finalement qu’un pas pour un auteur-compositeur-interprète de la trempe d’Yves Duteil. ►►► À lire aussi : Philippe Saive raconte "le pire jour" de sa vie et "le plus beau" de celle de son frère Ce dernier a naturellement pris la plume pour raconter sa vie, mais aussi pour écrire une déclaration d’amour à son épouse. "Beaucoup d’auteurs ont écrit sur leur amour éteint, fini, où leur femme était décédée, où finalement cet amour parfait était écrit à l’imparfait. Le livre commence donc par une très grande déclaration d’amour à Noëlle, puis elle est présente dans tous les livres où je raconte les épisodes, les rencontres, les moments importants qui me sont restés" explique-t-il.

Un défenseur de la douceur

Dans Chemins de Liberté, Yves Duteil évoque notamment son enfance, et l’amour qu’il porte à ses parents et les épreuves de la vie qu’il a surmontées avec son épouse. Le couple a frôlé la mort à plusieurs reprises. Ils sont tour à tour tombés malades, Yves Duteil a subi une opération à cœur ouvert et a été victime d’un grave accident de voiture. "Cela vous rapproche de façon incroyable car c’est épaule contre épaule que l’on traverse un passage comme celui-là, et cela nous a vraiment soudés encore plus qu’avant" confie-t-il. "Ces épreuves-là vous forgent et vous donnent une idée de ce qui est le plus important […] On dégage un peu les choses trop pesantes, on garde l’essentiel. L’essentiel pour moi c’est beaucoup la douceur, la tendresse, la fragilité. Cela peut paraître désuet aujourd’hui car on vit dans un monde très cynique et violent. On le voit tous les jours aux infos. Au fond, je prône la douceur contre la douleur. La douceur est un remède dont on a besoin au quotidien pour avoir la force d’affronter la douleur et la cruauté du monde. Je n’ai aucun scrupule à en être un défenseur acharné. Je crois que pour être doux aujourd’hui, il faut être fort".

Comment il devient ami avec Raymond Devos

Amoureux des mots et de la langue française, Yves Duteil révèle aussi comment s’est forgée son amitié avec le maître en la matière : Raymond Devos. "Il m’appelle un jour au téléphone et me dit : 'Je voudrais vous appeler pour vous remercier d’avoir écrit cette chanson sur la langue française, la langue de chez nous'. C’est très rare dans ce métier de recevoir une sorte d’adoubement pour quelqu’un dont vous avez beaucoup d’estime. C’est très précieux. Raymond Devos qui était un champion du monde de la langue française, quand il vous dit cela, ça a un certain poids, comme chez lui : le poids était surtout de la légèreté. Il avait une corpulence inversement proportionnelle à la légèreté qu’il avait sur scène et verbalement. C’est une amitié qui est née ainsi et qui a duré des années" raconte-t-il. C’est suite à ce coup de téléphone qu’Yves Duteil entame aussi son histoire d’amour avec la Belgique.

1 images Yves Duteil In Concert At The Trianon In Paris © David Wolff - Patrick/Redferns via Getty Images

Quand Yves Duteil prend un enfant par la main

Et on peut dire que la Belgique lui rend bien cet amour. Chaque année à Viva for Life, Prendre un enfant par la main d’Yves Duteil est de loin la chanson la plus plébiscitée par le public. Elle a même été élue plus belle chanson du 20e siècle. Mais d’un naturel très modeste, le principal intéressé est honoré de cette distinction mais s’est longtemps interrogé sur sa légitimation. "Passer devant Brassens, Brel, Trénet, Piaf, c’est vertigineux. Cela m’a interrogé : 'Est-ce que je suis l’homme de ces chansons ? Est-ce qu’humainement je suis à la hauteur de ce que je chante et semble prôner dans mes chansons ? Il y a des engagements à ce moment qui sont passés à ma portée que je ne saisissais pas forcément" estime-t-il. Ces engagements tels que ceux formulés dans sa chanson, il les a finalement saisis en devenant maire de sa commune. "Cela m’a guéri de ce doute car je suis devenu un homme d’action, de dossiers. J’ai commencé à regarder et écouter autour de moi encore plus qu’en tant qu’artiste". "Quand on est dans le dur et qu’on garde cette vision poétique de l’existence, l’écriture devient plus concrète, tout en restant poétique. C’est là que la poésie prend toute sa dimension, quand elle s’ancre dans le réel" ajoute-t-il. Un bel exemple de cette cohabitation de la poésie et du réel, sa chanson Le passeur de lumière, interprétée en live acoustique dans Le 8/9. Il s’agit d’un poème adressé à son beau-père, qui lui a transmis de nombreuses passions, transformé en chanson.

Yves Duteil est aussi l’invité de Serge Vanhaelewyn sur Viva + ce vendredi entre 12h et 13h. Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.