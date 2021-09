Ykons fait vivre un moment suspendu au 8/9 sur cette version acoustique mélodieuse de "Time"

Le groupe Ykons était invité dans Le 8/9 pour présenter et interpréter son nouveau single Time. Un live acoustique en guitare-voix audacieux et harmonieux qui jouait véritablement sur la corde sensible de Cyril et ses chroniqueurs.

Après le succès de leur précédent single Sequoia Trees, le groupe belge Ykons est de retour avec un nouveau titre : Time. Un deuxième extrait issu de leur futur EP Colors and Lines dont la sortie est prévue le 16 octobre prochain.

Profiter de la vie, mourir le plus tard possible, s’aimer… Time est le morceau qui vous ramène sur le chemin de la fête et du partage après une période difficile !