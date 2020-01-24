"Y'a vraiment pas de quoi", la chanson de Jean-Luc

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Un moment très attendu... Même Pad'R, l'invité du jour, ne voulait pas manquer ça !
Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "Climat", "Infographie", "Carnaval" et "Migraine".
PLUS QU’UNE FOIS DORMIR
ET CE SERA DEMAIN
ET MEME SI ON N’DORS PAS
DEMAIN CE S’RA DEMAIN
PLUS QU’UNE FOIS MANGER
ET ON N’AURA PLUS FAIM
JUSQU’A LA FOIS D’APRES
C’EST VRAIMENT PAS SI COMPLIQUE
JE REGARDE DEHORS
LE CLIMAT LA METEO
POUR SAVOIR SI JE SORS
OU BIEN SI JE RESTE AU CHAUD
Y’A VRAIMENT PAS DE QUOI
EN FAIRE TOUTE UNE AFFAIRE - NON
Y’A VRAIMENT PAS DE QUOI
EN FAIRE TOUT UN PLAT - NON
E-A-E-A…
ELLE S’APPELLE SOPHIE
ELLE EST DANS L’INFOGRAPHIE
IL S’APPELLE BENOIT
IL EST DANS LE NAMUROIS
ELLE NE FAIT PAS GRAND CHOSE
ET QUAND ELLE NE FAIT RIEN
SI BENOIT A LE TEMPS
IL LUI DONNE UN COUP DE MAIN
CE QUI EST DIT EST DIT
CE QUI EST FAIT EST FAIT
CE QUI EST LA EST LA
ET SINON IL N’Y EST PAS
Y’A VRAIMENT PAS DE QUOI
EN FAIRE TOUTE UNE AFFAIRE - NON
Y’A VRAIMENT PAS DE QUOI
EN FAIRE TOUT UN PLAT - NON
E-A-E-A….
TOUS LES ANS J’ATTENDS
LE CARNAVAL
JE VEUX ME DEGUISER EN
QUELQUE CHOSE DE SPECIAL
J’Y PENSE TANT ET TANT QUE
CA ME DONNE LA MIGRAINE
ET FINALEMENT
JE ME DEGUISE EN PROBLEME
QUAND Y’EN A POUR UN
Y’EN A POUR DEUX
MAIS ALORS Y’A PLUS QUE LA MOITIE
POUR CHACUN D’EUX
Y’A VRAIMENT PAS DE QUOI
EN FAIRE TOUTE UNE AFFAIRE - NON
Y’A VRAIMENT PAS DE QUOI
EN FAIRE TOUT UN PLAT - NON
E-A-E-A….