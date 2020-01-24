Le 8/9

Du lundi au vendredi de 08:00 à 09:00 sur Vivacité

Plus d'infos

"Y'a vraiment pas de quoi", la chanson de Jean-Luc

Comme chaque vendredi, Jean-Luc Fonck nous propose sa chanson humoristique avec les mots imposés des auditeurs. Un moment très attendu... Même Pad'R, l'invité du jour, ne voulait pas manquer ça !

Cette fois-ci, l'artiste devait placer les mots suivants : "Climat", "Infographie", "Carnaval" et "Migraine".

 

PLUS QU’UNE FOIS DORMIR

ET CE SERA DEMAIN

ET MEME SI ON N’DORS PAS

DEMAIN CE S’RA DEMAIN

PLUS QU’UNE FOIS MANGER

ET ON N’AURA PLUS FAIM

JUSQU’A LA FOIS D’APRES

C’EST VRAIMENT PAS SI COMPLIQUE

 

JE REGARDE DEHORS

LE CLIMAT LA METEO

POUR SAVOIR SI JE SORS

OU BIEN SI JE RESTE AU CHAUD

 

Y’A VRAIMENT PAS DE QUOI

EN FAIRE TOUTE UNE AFFAIRE - NON

Y’A VRAIMENT PAS DE QUOI

EN FAIRE TOUT UN PLAT - NON

 

E-A-E-A…

 

ELLE S’APPELLE SOPHIE

ELLE EST DANS L’INFOGRAPHIE

IL S’APPELLE BENOIT

IL EST DANS LE NAMUROIS

ELLE NE FAIT PAS GRAND CHOSE

ET QUAND  ELLE NE FAIT RIEN

SI  BENOIT A LE TEMPS

IL LUI DONNE UN COUP DE MAIN

 

CE QUI EST DIT EST DIT

CE QUI EST FAIT EST FAIT

CE QUI EST LA EST LA

ET SINON IL N’Y EST PAS

 

Y’A VRAIMENT PAS DE QUOI

EN FAIRE TOUTE UNE AFFAIRE - NON

Y’A VRAIMENT PAS DE QUOI

EN FAIRE TOUT UN PLAT - NON

 

E-A-E-A….

 

 

TOUS LES ANS J’ATTENDS

LE CARNAVAL

JE VEUX ME DEGUISER EN

QUELQUE CHOSE DE SPECIAL

J’Y PENSE TANT ET TANT QUE

CA ME DONNE LA MIGRAINE

ET FINALEMENT

JE ME DEGUISE EN PROBLEME

 

QUAND Y’EN A POUR UN 

Y’EN A POUR DEUX

MAIS ALORS Y’A PLUS QUE LA MOITIE

POUR CHACUN D’EUX

 

Y’A VRAIMENT PAS DE QUOI

EN FAIRE TOUTE UNE AFFAIRE - NON

Y’A VRAIMENT PAS DE QUOI

EN FAIRE TOUT UN PLAT - NON

 

E-A-E-A….

Newsletter Vivacité

Recevez chaque vendredi matin les événements, concours et l’actu Vivacité.

OK