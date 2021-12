Winter Woods ramène un vent d’authenticité dans le 8/9 avec leur titre "Anyway" et une reprise de Wham

Winter Woods présentent leur nouveau titre "Anyway" - Le 8-9 (249/275) - 30/12/2021 Winter Woods est un groupe d'indie/folk/pop belge, créé en 2017 à la suite d'une rencontre chanceuse... Pour récolter quelques pièces, ils décident de se rejoindre dans la rue et d'échanger quelques notes. C'est le coup de foudre musical entre les membres du groupe. Leur premier album " Rosewood ", enregistré au fameux studio ICP de Bruxelles, a été rapidement et positivement reçu par la scène belge. Leur titre phare, " Change is coming " leur a permis d'être nommés aux Decibel Music Awards et a été diffusé sur la majorité des ondes Il dépasse aujourd'hui les frontières avec 4 millions de streams sur Spotify et leur ouvre les portes des plus belles scènes belges. Winter Woods revient aujourd'hui avec un titre fort, symbole du lâcher-prise après cette période compliquée : " Anyway " qu'ils joueront pour l'équipe du 8/9. Pour le 8/9 continue, ils reprendront le célèbre Last Christmas de Wham.