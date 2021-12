"West Side Story" de Spielberg est une réinterprétation "plus réaliste" selon Cathy Immelen

Les salles obscures prennent des allures de fête à quelques jours de Noël. On retrouve non seulement Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty dans les rôles de Jeff et Cathy Tuche pour Les Tuche 4 d’ Olivier Baroux mais aussi la nouvelle version de la célèbre comédie musicale West Side Story par Steven Spielberg .

West Side Story n'est pas un remake du film de 1961 dix fois oscarisé, mais se présente comme une réinterprétation de la célèbre comédie musicale originale de Broadway. Le synopsis se base toujours sur une histoire d’amour au milieu d’une guerre de gangs dans le New York des années 50, sur fond des airs connus composés par Leonard Bernstein.

Spielberg a voulu rendre cette histoire "plus réaliste" analyse Cathy Immelen. Ce sont cette fois-ci bien des acteurs latinos qui interprètent le gang portoricain et tout est tourné dans la rue. Si le film est bien réalisé, la critique de la chroniqueuse ciné rejoint un peu celle formulée sur les Tuche 4 : la transposition n’est pas adéquate. Il manque justement "ce côté magique et poétique" typique des comédies musicales.

Le film devrait plutôt plaire aux plus jeunes générations qui ne connaissent pas la première version de l’histoire d’amour entre Tony et Maria. La dénonciation du racisme et de la masculinité toxique est toujours d’actualité en 2021.