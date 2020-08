Wendy Nazaré ramène le soleil du Portugal en chantant "La Lambada" et son dernier single

Bien connue du public belge grâce à ses singles Lisboa et Mon Pays, Wendy Nazaré prépare la sortie de son nouvel album Tree attendu cet automne. Game Over en est le deuxième extrait.

Wendy Nazaré était l'invitée du 8/9 ce 4 août pour interpréter son nouveau single, Game Over. L'artiste belge a également repris l'un des plus grands tubes de l'été : La Lambada.

Elle précise : "J'ai envie d'être positive. Je crois que les gens aujourd'hui ont besoin de savoir que tout va bien aller, d'avoir une vision de l'avenir positive et de le dire aux gens, parce que notre société est déjà anxiogène au quotidien, si en plus on leur dit que cela n'ira jamais et que notre société ne sera plus jamais la même cela n'ira pas".

L'artiste vit à Lisbonne et est revenue en Belgique quelques semaines pour retrouver le public et ses proches. Elle livre d'ailleurs un message positif pour la suite : "Il n'y a pas de souci à Lisbonne tout va bien, les chiffres sont d'ailleurs très bons. J'ai envie d'être encourageante ce matin parce que du côté du Portugal il y a des bons signes tout va bien et je suis certaine que ce sera pareil pour le monde entier et la Belgique".

Wendy Nazaré dévoile également le contenu de son prochain album : "Il a pris un peu de retard au fur et à mesure des aventures, des compositions et des rencontres. Puis avec la pandémie, tout a été un peu mis sur pause. Cet album qui devait donc venir pour la rentrée prend du retard mais il sera là avec d'autres surprises supplémentaires et notamment un livre. Le confinement m'a permis d'écrire, quelque chose que j'avais entamé en 2013 sur mes histoires familiales et secrets de famille. Avec le confinement j'avais envie de poursuivre ce livre. Comme j'arrive au bout du livre et que cela a beaucoup de sens avec mes chansons mes histoires familiales, on a souhaité lier les deux. Donc il n'y aura pas seulement l'album".

Cet été vous pourrez la retrouver au festival "In my garden" qui propose des concerts exclusifs rien que pour vous et vos invités dans votre jardin. Des artistes passés dans Le 8/9 comme Maëva ou Nicolas Dieu de Mister Cover participent aussi à cette opération.

Cette aventure musicale est neuve pour l'artiste même si elle souligne que certains artistes faisaient déjà ce genre de concerts pour se faire connaître. "Désormais c'est devenu une formule pour aider et les artistes et la culture. C'est un concept chouette avec des mesures de distanciation sociale, avec le masque et un nombre réduit (de spectateurs) mais je suis heureuse de retrouver le public et la Belgique. Cela fait un an que je ne suis plus revenue en Belgique. Je suis contente de retrouver mes proches aussi".