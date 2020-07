C'est tourné près de chez vous ! Lorsque l'on parle cinéma, on pense bien souvent à Hollywood. Et pourtant, la Belgique regorge de lieux de tournages de films à succès, la preuve avec cette application baptisée Wallywood qui recense les différents endroits en Wallonie dans lesquels ont été tournées des scènes de films bien connus.

Lucile ajoute qu'à ces procédés plus simples, il y a aussi paysages magnifiques "qui sont remaniables à l'image et qui peuvent passer pour d'autres lieux dans d'autres pays".

De nombreuses fonctionnalités

Wallywood, l'application pour visiter les lieux de tournage en Wallonie - © Wallywood

L'application offre d'autres fonctionnalités comme des anecdotes et informations sur des acteurs ou des lieux. Par exemple, le 15 juillet, c'est l'anniversaire de l'actrice germano-américaine Diane Kruger. Wallywood renseigne qu'elle a joué dans Un plan parfait avec Dany Boon et dans Mr. Nobody, "qui ont tous les deux été tournés à l'église Saint-Géry de Braine-le-Comte et quatre autres lieux wallons par exemple" précise Lucile Poulain.

L'app vous suggère aussi des lieux de tournage près de chez vous car elle demande la géolocalisation. "C'est la seule information personnelle que l'on vous demande" se réjouit la chroniqueuse. Elle donne également les lieux touristiques proches d'un lieu de tournage afin de pouvoir visiter d'autres points intéressants de la région. En outre, pour Jalhay où a été tourné le film Calvaire, "vous pouvez par exemple aller au barrage de la Gileppe à 10 km, à l'ancienne usine Intermills de Malmédy,...".

Selon Lucile, Wallywood est "un vrai partenariat de patrimoine local" puisqu'elle a été développée en collaboration avec Wallimage, le fonds économique de la Wallonie et la Sonuma, un vrai plus pour le tourisme en région wallonne et pour l'industrie cinématographique belge !

Outre les informations précitées qu'elle renseigne, "vous pouvez faire défiler le fil de l'application pour voir des vidéos exclusives, des interviews de producteurs, vous avez les trucs et astuces des tournages, j'ai trouvé cela super chouette à découvrir. Vous pouvez regarder cela avec vos enfants ou vos amis. C'est très interactif, et évidemment vous pouvez rester dans votre canapé pour faire défiler l'application et avoir toutes les infos mais l'intérêt c'est de se balader et de partir à l'aventure et de reconnaître des scènes de films cultes".

L'application est disponible sur les principaux systèmes d'exploitations que sont Android et iOS.