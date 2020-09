Vous rencontrerez bientôt des voitures espions équipées de caméras ANPR - © Tous droits réservés

Transine-Touriste - 09/09/2020 DES VOITURES ESPI DANS LA CIRCULAT gnalée, la patrouille est prévenue, ça nous permet de cibler le véhicule et d’interpeller. » GSM AU VOLANT Mais on va pouvoir aller prochainement bien plus loin, grâce aux caméras installées notamment sur les portiques de nos routes. La prochaine utilisation intéressante concerne un véritable fléau, en augmentation, selon Vias : l’usage du GSM au volant. « Nous allons bientôt faire la démonstration de l’utilisation des caméras ANPR pour le GSM au volant », explique Benoît Godart, porte-parole de l’institut Vias. « On va placer des caméras sur une autoroute désaffectée près d’Anvers pour effectuer des tests et voir si quelqu’un utilise son GSM en conduisant. Aux Pays-Bas, ça fonctionne déjà. Le logiciel qui analyse les images permet de repérer les contrevenants, c’est ensuite confirmé par un agent. » Précisons qu’il faudra modifier la loi pour permettre l’utilisation de cette technologie dans ce cadre. On pourrait s’étonner qu’à l’heure où les systèmes de téléphones mains libres sont devenus monnaie courante, ce type d’infraction continue d’augmenter. « La pire utilisation des GSM au volant, ce sont les réseaux sociaux », reprend M. Godart. « Et les gens qui envoient des messages. Samedi, j’ai vu une dame sur la bande de droite, à 80 km/h, en train d’envoyer des messages. On les repère tout de suite, ceux-là. » Un vrai danger, que les caméras ANPR pourront combattre. Et à l’avenir, on peut même imaginer de détecter ainsi le nonport de la ceinture de sécurité. Rappelons enfin que ces caméras ne sont pas des radars et ne permettent pas de flasher les excès de vitesse. Par contre, c’est bien cette technologie qui est utilisée pour les radars tronçon. - BENOÎT JACQUEMART Peu nombreux sont les automobilistes qui respectent la zone 30 km/h affichée à l’entrée du village de Solwatser, sur la commune de Jalhay. Et pourtant, de nombreux panneaux et marquages au sol rappellent aux conducteurs que toute l’agglomération est limitée à cette vitesse. Et le plus incroyable dans tout ça, c’est que cette limitation imposée durant ces 15 dernières années n’était pas du tout officielle. Et pour cause, le SPW (Service public de Wallonie) avait refusé la demande de la commune. Un refus qui n’a pas empêché les autorités d’agir comme s’ils avaient reçu l’accord. Mais quinze années plus tard, le SPW a revu sa position et a accepté cette limitation de vitesse. C’est la première fois que le SPW autorise à limiter à 30 km/h toute une agglomération. AUCUN TROTTOIR NI ACCOTEMENT « Une déléguée du SPW est venue sur place. Quand nous sommes arrivés à Solwaster, elle m’a demandé de m’arrêter car elle n’avait jamais vu un panneau zone 30 placé au-dessus d’un panneau d’agglomération (rires) ! Une fois dans le village, elle s’est bien rendu compte que c’était nécessaire de garder cette limitation », explique Michel Parotte, échevin de la Mobilité avant de préciser « ici, c’est un petit village avec des rues très étroites. Il n’y a pas énormément de place de parking, donc tout le monde, et surtout les nombreux touristes, se garent un peu n’importe comment sur la place, on ne saurait pas rouler à 50 km/h », ajoute-t-il. Le bourgmestre de la commune est lui aussi du même avis et est ravi que la situation soit désormais officielle. Il ajoute également que c’est très difficile pour les piétons de circuler dans ce petit village car il n’y a aucun trottoir et aucun accotement. Il est donc important que les véhicules roulent lentement puisqu’ils se partagent la voirie avec les usagers à mobilité douce. Et c’est justement ce principe de mobilité partagée qui a influencé le choix du SPW. « C’est une décision prise à la sortie du confinement où l’on s’est rendu compte qu’énormément de personnes voyageaient de plus en plus à pied, à vélo, etc. Il y a aussi une volonté du gouvernement de favoriser la mobilité active et partagée. Si les riverains et les autorités communales soutiennent à fond le dossier et que les caractéristiques du village font que c’est nécessaire, il n’y a aucune raison de s’y opposer », explique Christophe Blerot, porte-parole du SPW Mobilité Infrastructures. C’est donc une première en Wallonie mais qui pourrait se concrétiser ailleurs, si le projet voit le jour. LES HABITANTS SONT MITIGÉS Mais si les autorités communales et le SPW sont convaincus de l’utilité de cette limitation, ce n’est pas le cas pour tous les habitants du village qui avouent ne pas respecter la vitesse partout. Pour eux, il est clair que le cœur du village doit être limité à 30 km/h car il y a une école primaire et maternelle mais ils ne comprennent pas pourquoi cela s’étend à toute l’agglomération. Qu’à cela ne tienne, puisque la limitation est désormais officielle, les personnes qui ne la respectent pas seront désormais sanctionnées. Des contrôles devraient arriver prochainement… - OCÉANE GASPAR Peu d’automobilistes respectent la zone 30 dans la montée qui conduit à Solwaster. © O.G. Voilà 15 ans que le petit village de Solwaster situé sur la commune de Jalhay est une immense zone 30. Et pourtant, malgré les panneaux affichés dans le village, il n’y avait rien d’officiel puisque le SPW avait refusé cette limitation de vitesse. 15 ans plus tard, le SPW a revu sa position. C’est la première fois que toute une agglomération est limitée à 30 km/h. C’est la seule agglomération en zone 30 en Wallonie SOLWASTER (JALHAY) Tout le village passe en zone 30 km/h ! IONS TION