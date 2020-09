Vous êtes chauves ? Alors, soyez créatifs !

Vous êtes chauve ? Plus que jamais, jouez l'élégance et le côté bad boy ! - © Tous droits réservés Vous êtes chauve ? Plus que jamais, jouez l'élégance et le côté bad boy ! - © Tous droits réservés Vous êtes chauve ? Plus que jamais, jouez l'élégance et le côté bad boy ! - © Tous droits réservés

C’est l’attitude miracle : être plus créatif pour son look.

- On rase bien son crâne, et non, pas de demi-mesure Messieurs, on ne laisse pas un soupçon de poils par nostalgie, on joue le jeu à fond, on assume. Aussi, on poudre le crâne légèrement pour qu’il ne soit pas trop brillant et surtout on se met au sport ! Sans aucun doute et c’est non négociable, un corps athlétique est bien plus agréable à regarder, à "r’looker' comme on dit ! Aussi, on laisse pousser sa barbe de trois jours ou on mise carrément sur une barbe plus longue pour établir un équilibre.

- Optez pour les bonnes couleurs : pour les peaux blanches on apporte des couleurs plus chaudes comme le marron, l’oranger tandis que pour les peaux foncées on porte des couleurs plus froides comme le bleu, le marine, le gris, le blanc, … On met des petites touches colorées pour ne pas reproduire l’effet casimir ! Restons dans le bon goût et la maîtrise de la créativité.

- Les accessoires, vos meilleurs alliés : on privilégie les bonus comme les lunettes pour apporter quelque chose de vertical au niveau du crâne, on peut mettre une casquette aussi, un chapeau élégant adapté au visage.

- Le chauve se joue de l’élégance Messieurs ! On met donc des chemises pour être le plus chic possible, on opte impérativement pour les cols en V, et ces chemises qui apportent cette ligne verticale pour casser le côté arrondi du crâne, c’est important.

- La boîte à idées : on puise son inspiration sur le Net, c’est un vivier d’idées, de modèles sur la toile pour se calquer sur les personnes chauves qui ont le même gabarit que le vôtre. Jouez l’inspiration et en toutes circonstances : l’élégance est de mise. On est donc plus coloré, on apporte de l’accessoire, on utilise des belles coupes, on porte des cabans, des vestes stylées, des blazers, de superbes chemises, on opte pour les cols en V, … Le tout dignement porté par votre sublime corps d’athlète !

Et oui, il faut être le plus coquet possible pour rester élégant.

Le conseil d’ami ? Pour David, sans nul doute : jouez le côté bad boy, les filles vont a-d-o-rer ! Oui, elles vont véritablement craquer.