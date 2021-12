Vous avez pris trop de calories ce week-end ? Découvrez les astuces pour gérer les repas des fêtes

Ça y est, nous y sommes : Les fêtes de fin d’année et leurs multiples repas et calories sont là. Si le week-end de Noël vient de se terminer, peut-être avez-vous d’autres repas prévus durant la semaine, et surtout, le réveillon de la Saint-Sylvestre 2021 est dans quelques jours ! Dans Le 8/9 continue, Aaron nous partage ses astuces pour gérer au mieux ces repas des fêtes de fin d’année.

Si les conseils culinaires de décoration en chocolat de Jordan Boreux ne vous ont pas mis l’eau à la bouche, c’est probablement une conséquence d’un week-end de Noël trop chargé en calories. Ça tombe bien, Aaron est là pour vous donner ses astuces pour mieux gérer les repas des fêtes de fin d’année afin de ne plus avoir l’estomac trop rempli et pour mieux gérer la digestion.

La première astuce pour éviter de se retrouver avec un estomac trop rempli à la fin de la soirée est de ne pas arriver affamé chez vos hôtes. Dans l’heure avant de démarrer, mangez un petit quelque chose de léger et peu gras : Un œuf au plat, une petite omelette ou un bol de soupe. Cela vous permettra de caler votre estomac et donc de mieux gérer votre apéro et de ne pas vous ruer sur les mauvaises choses : Chips, saucisson, etc.