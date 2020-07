Vous avez chaud cet été ? Ces records de chaleur devraient un peu vous "refroidir"

Les températures du 31 juillet 2020 dépassent les 35 degrés en Belgique. Et pourtant, il a déjà fait bien plus chaud sur terre rapporte Alyssia Delré dans Le 8/9 continue.

Les records de température - Extrait de Le 8/9 - 31/07/2020 Les températures du 31 juillet 2020 dépassent les 35 degrés en Belgique. Et pourtant, il a déjà fait bien plus chaud sur terre rapporte Alyssia Delré dans Le 8/9 continue.

Les températures du 31 juillet 2020 dépassent les 35 degrés en Belgique. Et pourtant, il a déjà fait bien plus chaud sur terre rapporte Alyssia Delré dans Le 8/9 continue. Le 31 juillet 2020 sera la journée la plus chaude du mois avec 32°C à la côte et 35° à 36°C en moyenne sur le territoire. Et pourtant nous sommes loin des fortes chaleurs qu'ont déjà connues notre pays et le reste du monde. Alyssia Delré pointe ainsi les records historiques de hautes températures.

La température la plus chaude jamais enregistrée

© Tous droits réservés "La température la plus chaude jamais enregistrée sur terre a été relevée dans la Vallée de la mort en Californie, l'un des sites les plus secs et les plus étouffants de la planète. Le record a été établi le 10 juillet 1913" annonce la chroniqueuse. La température a atteint ce jour-là, à Furnace Creek plus précisément, 56,7°C sur le thermomètre, autant dire que la chaleur ressentie devait être encore plus forte. La température du sol atteint même les 90°C en été dans cet endroit.

Le pays le plus chaud au monde

© Tous droits réservés Le pays le plus chaud du monde se trouve sans grande surprise en Afrique. Il s'agit de la Libye, "à cause de sa ville El Azizia, une cité du Nord du pays qui a atteint les 56°C en 1922" précise Alyssia Delré. La Libye détient donc le record mondial du pays qui a enregistré la plus haute température. "Il y a quand même 300.000 personnes qui y vivent, comme quoi c'est supportable" estime la chroniqueuse. Le pays le plus chaud du monde sur une année complète est le Djibouti, avec une moyenne enregistrée de 28,5°C. La moyenne générale sur terre est quant àelle de 15°C.

Le pays le plus chaud d'Europe

© Tous droits réservés Plus près de la Belgique, en Europe, le pays qui succomberait à la température la plus chaude serait l'Espagne et plus précisément en Andalousie, dans la ville de Séville où "on a relevé un record de température de 50°C" au 19ème siècle. Cependant, cette température n'a pas été validée officiellement car elle a été mesurée dans de pauvres conditions techniques selon le quotidien espagnol ABC. La Grèce se distingue également avec un record de 48°C établi à Athènes en 1977.

Les records de température en Belgique

© Tous droits réservés 35°C en 2020 Belgique c'est évidemment énorme pour notre pays mais pas encore assez pour battre le record national, établi en... 2019, preuve, s'il en fallait encore une, du réchauffement climatique qui s'accélère. "On a vécu trois grosses vagues de chaleur en 2019" rappelle Alyssia. Un premier record est tombé le 25 juillet 2019 avec 39,7°C à Uccle et 40,7°C à Beitem, en Flandre Occidentale, suivi d'un second le lendemain, de 41,8°C à Begijnendijk en Brabant flamand et de 41,6°C à Houyet dans la province de Namur. "Le record précédent datait de juin 1947, où on était à 36,6 degrés". Les températures sont enregistrées en Belgique depuis 1833 et jamais jusqu'alors, la Belgique n'avait dépassé les 40°C.

Le corps humain peut supporter de fortes températures

© Tous droits réservés Il faut bien entendu s'hydrater convenablement, porter un couvre-chef et éviter une exposition trop prolongée au soleil lorsque le mercure est très élevé comme en cette fin juillet. Cependant, notre corps pourrait supporter, selon les organismes, une température encore bien plus haute, jusqu'à 65°C pendant quelques heures. "C'est grâce à la thermorégulation, un mécanisme qui maintient notre thermostat interne" informe Alyssia, "en sachant qu'il faut s'hydrater et que l'on supporte cette température que quelques heures". Le corps humain pourrait même supporter jusqu'à 100°C pendant quelques minutes, si du moins l'air est très sec. C'est le cas d'un sauna par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas si l'air est humide, puisque l'eau est un fort conducteur de chaleur. Lors des vagues de chaleur que nous connaissons, le danger n'est pas une exposition brève à une température élevée, mais plutôt une "exposition prolongée à des températures chaudes" selon l'épidémiologiste environnemental Rémy Slama, par exemple à plus de 31°C pendant plus de trois jours et sans rafraichissement nocturne.