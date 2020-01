Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: - Sudpresse : Bienvenue au petit Victor. - La Dernière Heure : Encore une révolution à Anderlecht. - Metro : Des phoques relâchés à la côte. - Dernière Heure : Ces nouveaux trains sont beaucoup plus confortables. - Sudpresse : Les radars tronçon sont prêts à flasher. - Dernière Heure : Votre voisin va livrer vos courses. - Sudpresse : Perles d'eau : des petits victimes d'occlusions. - Dernière Heure : L'adaptabilité, nouveau critère d'embauche.

La Revue de presse - Le 8-9: la revue de presse - 15/01/2020 Tous les matins dans le "8-9", on passe la presse en revue. Ce matin: - Sudpresse : Bienvenue au petit Victor. - La Dernière Heure : Encore une révolution à Anderlecht. - Metro : Des phoques relâchés à la côte. - Dernière Heure : Ces nouveaux trains sont beaucoup plus confortables. - Sudpresse : Les radars tronçon sont prêts à flasher. - Dernière Heure : Votre voisin va livrer vos courses. - Sudpresse : Perles d'eau : des petits victimes d'occlusions. - Dernière Heure : L'adaptabilité, nouveau critère d'embauche.

Le livreur entend mettre en place une solution de livraison dont l’empreinte écologique est la plus neutre possible. Afin d’y parvenir, une phase test de six mois va débuter à Gand, faisant appel aux clients d'une enseigne pour livrer les achats d’autres clients.

Votre voisin pourra bientôt livrer vos courses à domicile - © Tous droits réservés Allons dans La Dernière Heure: Votre voisin va livrer vos courses “Nous entendons mettre en relation deux groupes de personnes : celles qui souhaitent être aidées pour faire les courses et celles qui souhaitent se faire un peu d’argent en faisant les courses pour des habitants de leur quartier. Nous pensons que cette formule complémentaire est intéressante, notamment pour les familles avec enfants, pour les personnes à mobilité (provisoirement) réduite ou encore pour les personnes débordées qui ne , indique Tom De Prater, manager de division de Collect&Go. trouvent tout simplement pas le temps de faire les courses” Pour cette phase de test, Collect&Go Connect se concentre surtout aux clients avec un petit panier de courses, ce qui explique la collaboration avec OKay, avant un élargissement probable aux magasins Colruyt. “Nous sommes convaincus que ce service est intéressant pour les clients qui ont besoin de courses supplémentaires pendant la semaine, telles que des fruits et légumes ou du pain et de la viande, mais qui n’ont pas le temps ou la possibilité d’aller au magasin. Pour ces petites courses du quotidien, les clients ne pensent pas immédiatement à Collect&Go, voilà pourquoi nous proposons le nouveau service Collect&Go Connect.” Le paiement a lieu par l’intermédiaire de la plateforme de Collect&Go Connect, reconnue au sein de l’économie collaborative.

Perles d'eaux, des petits victimes d'occlusions - © Tous droits réservés Ouvrons les éditions Sud Presse: Perles d’eau : des petits victimes d’occlusions Après le décès d’un enfant, autorités belges et françaises mettent en garde contre les perles d’eau. Utilisées en décoration florale et présentes dans des jouets, leur ingestion est très dangereuse Les autorités françaises appellent à la vigilance après le décès d’un enfant faisant suite à l’ingestion de billes d’hydrogel. Ces dernières sont plus connues sous le nom de " perles d’eau ". Elles sont utilisées comme éléments de décoration dans des vases et des jardinières. " Composées d’hydrogel, une matière qui se gonfle au contact de l’eau, les perles d’eau absorbent jusqu’à 400 fois leur poids. Elles restituent ensuite progressivement leur contenu aux plantes. Mais leur petite taille et leurs couleurs vives leur confèrent une attractivité certaine auprès des enfants, qui peuvent les confondre avec des bonbons ", détaille les autorités françaises. " Ces perles présentent un risque d’étouffement pour les plus jeunes. Elles peuvent également provoquer une occlusion intestinale : une fois ingérées, elles risquent d’augmenter considérablement de volume quelques heures après… et devenir mortelles en l’absence de prise en charge médicale ". En ce qui concerne les jouets contenant des perles d’eau, rappelez à votre petit de ne pas les mettre en bouche et surveillez-le

Ces nouveaux trains sont beaucoup plus confortables - © Tous droits réservés Allons dans La Dernière Heure: Ces nouveaux trains sont beaucoup plus confortables Les navetteurs de la ligne Liège-Bruxelles ont été les heureux élus du jour. Et pour cause, ce lundi matin, à 6 h 04, ils ont pu monter à bord des toutes premières voitures qui composeront les futurs trains M7 à double étage de la SNCB. les premiers commentaires des voyageurs sont très positifs. Toutefois, il va falloir attendre encore un peu avant d’embarquer à bord de ces nouveaux trains tout confort sur l’ensemble du réseau. “Luxueux”, “plus chaleureux que les M6”, “sublimes”, “confortables et beaucoup plus spacieux

Les radars tronçons sont prêts à flasher - © Tous droits réservés A lire encore dans Sud Presse: Les radars tronçon sont prêts à flasher en Wallonie: voici où! C ’est l’arme ultime contre les excès de vitesse. La Flandre a déjà quadrillé son territoire de plusieurs dizaines de ces engins et des dizaines d’autres installations sont en cours de réalisation ou en préparation. En Wallonie, seul le tunnel de Cointe dispose d’un radar tronçon. Ce ne sera plus le cas à partir du mois prochain. Attention à Beloeil, Namur, Loyers, Dinant, Quevaucamps et Comines-Warneton... Il reste une dernière formalité et plusieurs radars tronçon pourront définitivement passer en mode répressif. "Les travaux sont achevés depuis près d’un mois et demi pour les sites de Beloeil et de Namur. Les tests ont été effectués pour s’assurer que les données arrivaient correctement au Centre de traitement des infractions de la police fédérale à Daussoulx. Il ne reste désormais plus qu’une étape: l’homologation par deux organismes", explique Mee Hwa Boulangé, porte-parole du SPW Mobilité. La ministre wallonne en charge de la Sécurité routière, Valérie De Bue, reçoit ce mercredi l’administration wallonne pour faire le point sur l’avancement du dossier.